Bivši trener Partizana udario na selektora Engleske! "Osudio bih i svog brata, pogledaj masakriranu djecu!"

Avramu Grantu se nije dopala izjava Gareta Sautgejta o ratu na Bliskom istoku.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Partizana Avram Grant osuo je paljbu po selektoru Engleske Garetu Sautgejtu. Razlog je sukob Izraela i Palestine, odnosno nedovoljna određenost Sautgejta kada je govorio o nemilim događajima na Bliskom istoku pošto je tokom obraćanja izrazio tugu zbog "svih onih koji su izgubili svoje najdraže u napadima koji su se desili". Slično je postupio i Fudbalski savez Engleske koji nije pravio razliku između žrtava na dvije strane, što je zasmetalo Grantu.

Izraelski trener, koji je vodio Čelsi i do finala Lige šampiona, obratio se direktno Garetu Sautgejtu. Prvo je istakao da ga veoma poštuje kao "osobu i kao trenera", a zatim je odlučio da prokomentariše njegovu izjavu koja mu je zasmetala pošto u njoj - kako to vidi Grant - nije bilo hrabrosti.

"Ne moraš da biraš stranu. Isto tako možeš da izabereš da osudiš ono što smo vidjeli na snimcima - obezglavljenu djecu, starije žene i djevojčice koje su žive spaljene, stvari o kojima ne mogu ni da pričam. Moraš samo da budeš ljudsko biće. Ako to uradi i moj brat, ja ću to osuditi, neću prihvatiti. Znam dobro Palestince, oni su moji prijatelji, dolaze da vide fudbal iz Gaze, sa Zapadne obale, svuda... Dobri prijatelji koji gledaju fudbal i ne slažu se sa ovim brutalnim ubistvima. Kažu da to nije Islam i ja se slažem. Dobro ga poznajem, to je divna religija", napisao je Avram Grant i rekao da vjeruje da Sautgejt može da ostane pri svome, ali da isto tako može da osudi brutalna ubistva djece, djevojčica i ostalih.

Podsjetimo, Avram Grant je aktuelni selektor Zambije, a tokom karijere je sjedio na klupi Petah Tikve, Hapoel Haife, Makabija Haife, Makabija Tel Aviva, Izraela, Čelsija, Portsmuta, Vest Hema, Partizana i Gane.