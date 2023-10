Marinović pred Zrinjski: Greške svesti na minimum! Erera: Imamo šampionski mentalitet!

"Biće dobar fudbal i tri boda ostaju u Banjaluci", poručio je lijevi bek Borca pred derbi Borca i Zrinjskog.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nakon duela sa Sarajevom fudbalere Borca u nedjelju očekuje novi derbi, ovog puta protiv aktuelnog šampiona, ekipe Zrinjskog.

Mostarci su trenutno drugi na tabeli sa četiri boda i utakmicom manje od Borca koji drži lidersku poziciju nakon serije odličnih rezultata.

U taboru Borca optimisti su pred duel sa Zrinjskog, iako su svjesni i kvaliteta ekipe Krunoslava Rendulića.

"Na derbiju pred našim navijačima igrtamo protiv odlične ekipe Zrinjskog koja se pokazala u Evropi u nejbolje svjetlu. Takođe i u prvenstvu igraju jako dobro što garantuje da nas očekuje dobra utakmica. S druge strane, mi igramo dosta dobro, ekipa posjeduje kvalitet i karakter, pokazali smo to u dosadašnjem toku prvenstva, ostvarujemo klupske ciljeve i priželjkujemo dobru utakmicu, pravi derbi. U ovoj utakmici, kao i u svakoj idemo na tri boda, vjerujem da ova ekipa svojim karakterom i znanjem može da ostvari", poručio je trener Borca Vino Marinović.

On je istakao da njegova ekipa mora da svede greške na minimum u ovakvim utakmicama.

"Očekujem Zrinjski u najboljem sastavu, oni pokušavaju da igraju na posjed, dosta su kvalitetni u tom segementu, kao i u ostalim segmentima. Treba nam koncentracija, jer greške se na ovakvim utakmicama ne smiju dešavati, to su detalji koji odvedu utakmicu u drugom smjeru. Dosad smo primili sedam golova, to je zasluga odbrane, ali i cijele ekipe. U derbi utakmicama mortamo greške da svedemo na minimum jer je ekipa Zrinjskog pokazala da može da iskoristi i najmanju priliku da dođe do gola", rekao je Marinović.

Lijevi bek Borca Sebastijan Erera očekuje da sva tri boda ostanu u nedjelju u Banjaluci.

"U nedjelju očekujem dobar derbi sa dobrom ekipom kao što je Zrinjski, ali naš cilj je pobjeda. Želimo da budemo šampioni i moramo da imamo mentalitet da svaku utakmicu idemo da pobijedimo. Oni su dobar protivnik, znamo kvalitete Zrinjskog, ali znamo i kakav kvalitet mi imamo. Biće dobar fudbal i očekujem da tri boda ostanu u Banjaluci“, rekao je Erera.

Kolumbijac sa makedonskim pasošem ove sezone jedan je od najstandardnijih igrača Borca u dosadašnjem toku prvenstva.

"Tu sam da igram, pomognem ekipi. Nadam se da će tokom cijele sezone biti, da igram, da pokažem svoj kvalitet, da ćamo na kraju sezone osvojiti pehar. To je moj mentalitet, moj stav. Mentalitet je ono po čemu se Borac razlikuje od ostalih ekipa, svi razmišljamo o tituli, svaku utakmicu želimo da pobijedimo i uzmemo tri bod", rekao je Erera.

Derbi između Borca i Zrinjskog igra se u nedjelju od 19.45 na Gradskom stadionu u Banjaluci.