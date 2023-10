Marinović: Izmjene donijele pritisak! Rožman: Pokazali smo ozbiljnost i karakter!

Trener Borca i Sarajeva prilično mirni i zadovoljni nakon remija 1:1 na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Iako banjalučki Borac nije uspio da nastavi seriju pobjeda, a Sarajevo ispustilo trijumf u 94. minutu tri boda, treneri obje ekipe djelovali su prilično zadovoljno poslije remija 1:1 u derbiju igranom u srijedu uveče u Banjaluci.

"I jedna i druga ekipa su se taktički postavili tako da smo znali i mi i oni odakle prijeti opasnost. U prvom poluvremenu smo dosta dobro odigrali, pogotovo u fazi odbrane, imali smo i dvije-tri poluprilike koje nismo iskoristili. U drugom poluvremenu desila se ta greška gdje je Sarajevo došlo do vođstva. Imali smo taj pad, pokušavali smo potom doći do izjednačenja, ali smo izmjenama uspjeli napraviti taj pritisak i doći do izjednačenja", rekao je trener Borca Vinko Marinović poslije meča.

Ni Rožman nije djelovao razočarano, iako je njegova ekipa mogla da odnese sav plijen iz Banjaluke.

"Mi smo prije meča znali kamo idemo, da idemo kod lidera prvenstva, mislim da smo se dobro postavili i pokazali da smo ozbiljna ekipa. Imali smo kontrolu prvo poluvrijeme, čak možda malo i previše, falilo je malo dubine. Imali smo dobru i tranziciju, imali smo priliku da riješimo utakmicu, nakon čega smo znali da nam prijete ove duge lopte. Mislim da smo na gostovanju lideru pokazali ozbiljnost, karakter, da se možemo takmičiti na najvišem nivou", rekao je Rožman poslije meča.