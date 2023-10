Cijeli svijet priča o Bekamovoj prevari - oglasila se i Viktorija

Žena koja tvrdi da je bila Bekamova ljubavnica ponovo pravi haos.

Rebeka Los (46), bivši holandski model i poznata medijska ličnost, bila je početkom vijeka saradnica Dejvida Bekama, a svjetsku slavu stekla je time što je tvrdila da je bila Bekamova ljubavnica. Ona je postala Dejvidova lična saradnica i prevodilac kada je prešao iz Mančester junajteda u Real Madrid u julu 20023. godine, a nakon nekoliko mjeseci ta saradnja je prekinuta. Engleski tabloid "News of the World" tada je tvrdio da su ona i Bekam imali četiri mjeseca ljubavnu aferu - i to za vrijeme fudbalerovog braka sa pjevačicom Viktorijom, sa kojom je i danas, dvije decenije kasnije.

Bekam je i tada odbacio njene tvrdnje kao "sulude", mada nije podnosio bilo kakve tužbe. U međuvremenu, on je nastavio veliku karijeru igrajući za Milan, Pari Sen Žermen, Los Anđeles Galaksi, a sada je vlasnik američkog kluba Inter Majami, u koji je doveo najboljeg igrača svijeta, Lea Mesija. Sa Viktorijom ima četvoro djece, a o toj navodnoj "aferi" govorila je upravo Bekamova supruga i u svom dokumentarcu, koji je premijerno emitovan ove jeseni.

"Čim sam mogla da prebacim djecu u školu u Madrid, preselili smo se za stalno. Da li sam negodovala zbog toga Dejvidu? Ako budem potpuno iskrena, reći ću vam - da, jesam. Ako ćemo iskreno, bila sam tada najnesrećnija u životu. Nije to zato što me niko nije čuo, jer sam odabrala da sve to držim za sebe. Više je to imalo veze sa tim da sam uvijek bila usredsređena na to šta je njemu bilo potrebno", rekla je Viktorija u dokumentarcu. Ona i Dejvid važe za jedan od najskladnijih parova:

I Bekam je otkrio koliko mu je bilo teško. "Bilo je užasnih priča sa kojima je bilo teško suočiti se. Bilo je to prvi put da smo Viktorija i ja bili pod takvim pritiskom, kao i naš brak. Ne znam kako smo to prošli, iskreno. Viktorija mi znači sve, bilo mi je izuzetno teško da je vidim povređenu, ali mi smo borci i u to vreme bilo je potrebno da se borimo jedno za drugo i za našu porodicu", rekao je Bekam u filmu. "Bio je to najteži period. Osećala sam se kao je ceo svet protiv nas", dodala je Viktorija.

Rebeka Los, koja je samo rođena u Holandiji, ali je odrasla u Španiji, tvrdila je tada da su se ona i Dejvid "smuvali" u Madridu u jednom noćnom klubu, dok je on igrao za Real, a njegova supruga Viktorija živjela u Engleskoj sa sinovima. Ona je govorila i za najveće engleske medije, poput "Skaj njuza" i tvrdila je da je Bekam "nevjerovatan ljubavnik" i čak je opisivala i detalje njihove veze. "Bili smo cijelo veče fokusirani jedno na drugo i pričali smo. Drugi su primijetili, a mi smo samo 'kliknuli'. Mislim da je hemija između Dejvida i mene bila tako jaka... Ljudi su bili svjesni toga i nisu bili srećni", govorila je ona tada. Pogledajte kako sada izgleda:

Bekam je u vrijeme izbijanja afere objavio saopštenje u kojem je rekao sve što je imao: "Prethodnih nekoliko mjeseci navikao sam se da čitam sve luđe i luđe priče o svom privatnom životu. Prosta istina je da sam srećno vjenčan. Imam divnu suprugu i dvoje posebne djece. Ne postoji bilo šta što bi treća strana mogla da uradi da promijeni ove činjenice", saopštio je Bekam te 2004, kada je bio jedan od najpopularnijih fudbalera na svijetu.

Sada, skoro 20 godina kasnije, Rebeka Los udata je za jednog norveškog doktora i živi sa njim i imaju dvoje djece u Norveškoj, gdje radi kao instruktorka joge. U vrijeme premijere i emitovanja prvih epizoda dokumentarca, ona se oglasila na društvenim mrežama kratkom anketom za svoje pratioce - "Dio mene želi da nastavim da i dalje držim spuštenu glavu i da produžim dalje sa životom, a drugi dio hoće da javno izađe i progovori. Šta je vaše mišljenje?", napisala je ona i pitala pratioce. A onda je ipak progovorila o vezi sa Bekamom.