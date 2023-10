Žoze Murinjo udara kad najviše boli: "Ako budem kašljao, ne dajte mi da to pijem"

Portugalski menažer brutalno odgovorio kažnjenom fudbaleru.

Argentinski reprezentativac Papu Gomez (35) pao je na doping-testu ove nedjelje, manje od mjesec dana nakon potpisa za člana Serije A, Moncu.

Zvanično je kažnjen zabranom nastupa u naredne dvije godine zbog korišćenja nedozvoljenog "terbutalina" u oktobru 2022, tokom boravka u Sevilji. U dresu tog kluba on je osvojio Ligu Evrope i javno je to "trljao na nos" Žozeu Murinju, koji mu je sada odgovorio.

Na Argentinčevu poruku da "ima samo jednu uspomenu na Murinja - osvajanje Lige Evrope protiv njega prije nekoliko mjeseci", Žoze mu nije ostao dužan odgovora.

Ove nedjelje trener Rome je izjavio:

"Gomez nije igrao u finalu Lige Evrope. Mislim da je igrao protiv Juventusa nakon što je dobio pozitivan rezultat. Svejedno, neću da pričam o tome. Ako se nakašljem, neću uzimati taj sirup inače ću i ja biti u problemu", rekao je Portugalac.

Papu Gomez se oglasio nakon što mu je izrečena oštra kazna i rekao da je dobio obavještenje od nadležnih organa u Španiji, da je uvijek striktno poštovao sva pravila kao i da je uvijek bio branilac čistog sporta i sportskog ponašanja.

"Nikad, niti sam, niti namjeravam, da se služim nedozvoljenim sredstvima", naveo je on i iznio odbranu - svoju verziju priče prema kojoj je konzumirao nedozvoljenu supstancu.

"Slučajno sam unio Terbutalin u organizam jer sam popio kašiku sirupa svog sina, kojim sam pokušao da mu ublažim kašalj. Važno je reći da je Terbutalin dozvoljen za profesionalne sportiste i ni na koji način ne pospješuje performanse u fudbalu", rekao je Argentinac.

On je uz to naveo da je već tražio od svojih advokata da ispitaju da li je disciplinski postupak protiv njega sproveden prema pravilima. "Na kraju, hoću da zahvalim svima koji su mi pružili podršku tokom ovih teških trenutaka mog profesionalnog života", rekao je Papu Gomez, bivši as Sevilje, Atalante, Metalista iz Harkova, Katanije, San Lorenca...

Inače, Roma je danas savladala Moncu rezultatom 1:0, a portuglaski stručnjak zaradio je isključenje zbog neprimjerenog gestikuliranju ka treneru Monce.