Haos pred meč Lige šampiona - opšta tuča u Njukaslu! (VIDEO)

Zakuvalo se na ulicama Njukasla pred meč Lige šampiona!

Izvor: X/tweet/Hooligans.cz Official

Potpuni haos na ulicama Njukasla pred meč sa Borusijom Dortmund u Ligi šampiona! Na ulicama engleskog grada pojavio se ogroman broj navijača "milionera" iz Njemačke, a to nije moglo da prođe bez incidenata.

Iako su ogromni kordoni policije bili tu da isprate navijače njemačkog vicešampiona iz centra grada do stadiona, to nije pomoglo. Prvo su poletjele baklje i vidjeli smo dimnu zavesu u gradu, a zatim su i navijači domaćeg tima uspjeli da se probiju do kordona policije i kolone sa navijačima gostiju.

Krenula je opšta tuča, a na društvenim mrežama su isplivali snimci na kojima se jasno vidi žestoko pesničenje između dvije grupe huligana. Pogledajte kako je to izgledalo na ulicama Njukasla:

25.10.2023, Newcastle vs Borussia Dortmundpic.twitter.com/4eyGVnnS4g — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 25, 2023

U ovoj grupi su rivali u različitim situacijama. Njukasl je prvi poslije dva kola sa četiri boda, PSŽ je drugi sa tri poena, Milan ima dva remija, dok je Borusija osvojila samo bod.