Ranko Stojić o Crvenoj zvezdi: Možemo da uljepšavamo koliko hoćemo...

Poznati menadžer i fudbalski analitičar komentarisao učinak Crvene zvezde na gostovanju Red Bul Lajpcigu.

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler, a sada poznati menadžer i TV analitičar Ranko Stojić analizirao je na TV Arena sport poraz Crvene zvezde protiv Red Bul Lajpciga u Njemačkoj 1:3, u 3. kolu Lige šampiona. On je kritikovao početak meča i fazu u kojoj su crveno-bijeli rano primili gol, a onda su pokušavali da se vrate iz tog "minusa".

"Možemo da uljepšavamo koliko hoćemo, s obzirom na trenutni nivo forme Zvezde, ovo je korektan meč. Malo mi je zasmetalo što cijelo prvo poluvrijeme nije bilo jasnog plana igre, bile su rastrgnute linije, kad je jedan štoper u posjedu lopte nije ulazio unutra, pa je lako bilo Lajpcigu da kontroliše igru. Red Bul Lajpcig nije igrao svoj najbolji meč, a relativno ubjedljivo je pobijedio. Ponovo je bilo previše šuteva ka golu Zvezde u ovom nivou takmičenja", rekao je on.

Zvezda je ostala na osvojenom bodu u tri kola Lige šampiona, a za dvije sedmice 7. novembra, dočekaće Red Bul Lajpcig na "Marakani". Do tada je čeka veliki posao i popravljanje forme u utakmicama protiv IMT-a, TSC-a i Radnika iz Surdulice. "Zvezda je večeras pokazala da podiže nivo forme. Možda budem drastičan kad ovo kažem, ali ne bi joj se smjelo dogoditi da ponovo bude gore-dole, već je na trenerskom stafu da ovaj nivo forme najmanje zadrže ili podignu. Dvije sedmice nema evropskog takmičenja, da kroz prvenstvene utakmice podižu nivo forme i da se Lajpcig za dvije sedmice dočeka sa 15-20 odsto boljom formom nego što je bilo večeras".

Prema njegovom mišljenju, odbrana mora bolje. "Kada vidimo broj šuteva prema Zvezdinom golu (27 udaraca ka golu), odgovornost na odbrani je tu najmanje koliko i na defanzivnom dijelu veznog reda. Još jedan apel našim trenerima - učite odbrambene igrače tehniku oduzimanja lopte bez faula. To je posljednjih pet godina jedan od najvažnijih segmenata. Kao i u drugim sportovima, pravim komparaciju sa košarkom. Vidjeli smo da je prvi gol pao poslije greške i izgubljene lopte u zoni u kojoj ne smije da se gubi", kazao je Stojić.

Da li Zvezda ima svoj izgrađeni i prepoznatljivi stil igre? "Ne bih rekao, rekao bih da je Zvezda imala određeni stil u određenim utakmicama po poluvreme. Moramo da budemo otvoreni i da kažemo da se rijetko dešavalo da Zvezda odigra cijelu utakmicu dobro, svih 90 minuta. Nešto slično kao naša reprezentacija u posljednje vrijeme. Nadam se da će ovo biti zamajac da više neće biti oscilacija, u kojima će poslije 20-25 minuta dobre igre opet biti padova. Zvezda ima sve uslove da odigra punu utakmicu na vrlo ozbiljnom nivou."

Stojić je izvukao pozitivne stvari i tu naglasio ulazak rezervista Vladimira Lučića (21), Jovana Mijatovića (18) i Koste Nedeljkovića (17). "Ima stvari koje su bile pozitivne, ovi mladi momci su ušli na teren i pokazatelj je to, ako Barselona može da igra sa 4-5 momaka između 16 i 19 godina u prvom timu, što ne bi mogla i Crvena zvezda?"

Posebno je Stojić pohvalio Mijatovića. "Svidio mi se i to ne samo sada. Ima mentalitet, koji je za mladog igrača jako važan. Nadao sam se da će dati gol, u dobroj je dinamici i to je ta golgeterska serija. Volio bih da je dao gol i dao ih je dosta. Njegovo ponašanje je tako pozitivno, isto igra i za omladince Zvezde i za prvi tim i to je primer kako igrači Zvezde treba da razmišljaju. Često ističemo da je za napadača važno da ima jedan ili dva izražena kvaliteta, ali on ima tako dobre udarce lijevom i desnom, dobar tajming kada napada prostor, igra glavom, timski je igrač, ima dobru saradnju sa saigračima... Ima sve predispozicije da ima još veću minutažu u prvom timu Zvezde".