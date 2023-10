Dragović poslije poraza u Lajpcigu: "Nismo došli ovdje da vidimo Njemačku i stadion!"

Aleksandar Dragović nije bio zadovoljan porazom svog tima, ali je ipak vidio dobre strane igre.

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Dragović je poslije meča sa Lajpcigom na pitanje da li je tim vjerovao u preokret i pobjedu odgovorio vrlo jasno - zato su i došli u Njemačku!

"Naravno da smo vjerovali od prvog minuta, zato smo i došli tu. Došli smo da pobijedimo, ne da vidimo stadion i Njemačku. Ipak opet smo primili tri gola, ali borili smo se", rekao je on, pa se osvrnuo na to šta je nedostajalo srpskom timu da dođe do boljeg rezultata:

"Golovi su nedostajali. Mi smo dali jedan oni tri. To je Liga šampiona i moramo da naučimo iz toga. Lajpcig je pobijedio i Bajern, nije to slab proitivnik. Oni su jak protivnik i tako kako smo izgledali na njihovom stadionu, svaka čast."

Poslije pobjede svog tima oglasio se i Dani Olmo, ofanzivni vezista koji je trećim golom na meču riješio duel. S obzirom da je dugo igrao u Dinamu, dobro se razumio sa srpskim novinarima.

"Hvala puno na čestitkama, jako smo srećni zbog pobjede. Oni su imali neke šanse u kontranapadu, jer smo mi previše gubili lopte na početku. Na kraju smo se dobro branili i dali smo tri gola. Primili smo taj jedan gol, ali na kraju smo srećni zbog pobjede", naglasio je on.

