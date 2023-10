Remi klubova iz donjeg dijela tabele: Tuzla siti i GOŠK podijelili bodove (FOTO)

Tuzla siti vodila, a na kraju morala spašavati bod protiv GOŠK-a.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

U posljednjoj utakmici 12. kola Premijer lige BiH, fudbaleri Tuzla sitija i GOŠK-a odigrali su meč bez pobjednika. U utakmici igranoj na Tušnju vidjeli smo četiri gola, a na kraju su se obje ekipe morale zadovoljiti podjelom bodova.

TUZLA SITI – GOŠK 2:2 (1:0)

/Kobiljar 3, Pantelić 84 – Šuta 51, Musulin 78/

Tim iz Simin Hana u vođstvo je stigao već u trećem minutu, a strijelac je bio Rijad Kobiljar.

Rezultat se nije mijenjao sve do 51. minuta kada su gosti iz Gabele stigli do izjednačenja. Pogodak za 1:1 postigao je Riad Šuta.

GOŠK do preokreta stiže u 78. minutu, a strijelac je ovog puta bio Marko Musulin. Ipak, do kraja meča domaći tim je uspio stići do gola vrijednog boda, a mrežu Gabeljana pogodio je Đorđe Pantelić.

Tuzlaci će u narednom kolu gostovati kod aktuelnog šampiona ekipe Zrinjskog dok će GOŠK dočekati Velež.