David Čavić presudio Širokom, pa poručio: Ja sam samo jedan šraf u sistemu, svi imamo isti cilj!

Krilni napadač Borca postigao je pobjedonosni pogodak za Borac u duelu sa Širokobriježanima.

Fudbaleri Borca vratili su se proteklog vikenda na pobjednički kolosijek u Premijer ligi BiH.

Savladali su crveno-plavi na Gradskom stadionu ekipu Širokog Brijega rezultatom 1:0, a jedini pogodak bio je djelo Davida Čavića iz 40. minuta, što je drugi gol Borčevog krilnog napadača u ovoj sezoni.

"Presrećan sam zbog postignutog gola, ali želim da istaknem zalaganje svih momaka na minuloj utakmici. Stvorili smo dosta šansi, mnogo više u odnosu na protivnika, igrali dobro i što je najbitnije osvojili smo tri važna boda. Što se mene lično tiče, zadovoljan sam, s tim da u nekim situacijama mogu još bolje", rekao je Čavić na početku razgovora za klupski sajt.

Poslije 12 premijerligaških kola, banjalučki tim je prvoplasirani, uz najbolji napad i odbranu u prvenstvu, a upravo je klupski učinak ono na šta Čavić stavlja akcenat.

"Raduje me što svojim igrama mogu da dam pun doprinos rezultatima, ali ja sam samo jedan od trideset igrača u rosteru, jedan šraf u našem sistemu. Svi imamo isti cilj i svi do jednog imamo istu želju da pomognemo ekipi u svakom trenutku. Siguran sam da možemo zadržati prvo mjesto do kraja sezone", nastavio je Čavić.

Iako je tokom ljetnog prelaznog roka promijenjen praktično kompletan roster, Borac bilježi odlične rezultate, nanizavši 11 mečeva bez poraza (9-2-0).

"Trebalo je vremena da se neke kockice poslože. Pristigao je veliki broj novih igrača kojima je bio potreban određeni period da se priviknu na 'miris Vrbasa'. Sada smo 'kliknuli', upoznali smo se i odlično se razumijemo na terenu. Rezultati to najbolje pokazuju. Atmosfera u ekipi je odlična. Prvi smo na tabeli, ali smo i dalje čvrsto na zemlji. Nema mjesta za euforiju i na nama je da naporno treniramo, držimo fokus i idemo na pobjedu u svakoj utakmici. Na terenu izgledamo dobro. Igramo mirno, zrelo i znamo šta hoćemo", samouvjeren je Čavić.

Njega i saigrače predstojećeg vikenda očekuje još jedan veliki derbi – gostovanje Sarajevu.

"Sreli smo se na terenu prije dvije sedmice i uvjerili smo se da se radi o kvalitetnoj ekipi. Poštujemo ih, ali idemo tamo po tri boda", optimističan je Čavić, koji je prošle sezone nastupao za Leotar kao pozajmljeni igrač Borca. Kako kaže, odlaskom u Trebinje povukao je pravi potez.

"Za mene su godinu dana provedenih u Leotaru bili prekretnica u karijeri. Ispostavilo se da je odlazak na pozajmicu bio pun pogodak. Stekao sam sampouzdanje, igrao sam veoma dobro i smatram da je to bio jedan veliki korak naprijed u mojoj karijeri. Borac je za mene uvijek bio i biće klub broj jedan tako da mi je izuzetno važno da sada svojim igrama mogu da doprinesem rezultatima, te da opravdam očekivanja svih u klubu", zaključio je Čavić.

