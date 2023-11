Baharu neko trebalo da šapne, lukaviji su srpski treneri! Analiza - Izraelac u Zvezdi nije bio spreman za jedno!

Srpski trener analizirao i obrazložio problem koga Barak Bahar nije bio svjestan u prvim mjesecima na "Marakani". To je jedan od problema koji i dalje rješava.

Srpski fudbalski trener Vladimir Radenković (45), bivši asistent Dejana Stankovića, Marka Nikolića i Mladena Krstajića, analizirao je u studiju TV Arena sport na "Marakani" turbulentnu epizodu Baraka Bahara u Crvenoj zvezdi. On je uoči poraza Zvezde od RB Lajpciga objasnio koji kiks je ove sezone bio prekretnica, poslije kojeg je Izraelac posumnjao u svoj fudbalski princip, što se odrazilo i na igru i rezultate, koji su postali drastično lošiji nego tokom ljeta.

"Gospodin Bahar je bio trener Haife, a ja sam bio u stručnom štabu sa Mladenom Krstajićem tada u Makabi Tel Avivu. Da bih približio gledaocima, tamo je Makabi Tel Aviv zapravo Crvena zvezda, a Makabi Haifa je jedan od klubova koji imaju periode kada su u vrhu. Izraelski fudbal je takav da od posljednje do prve ekipe na tabeli, svi počinju napad iz zadnje linije. Ako ste slušali njegove izjave, on je cijelu ekipu i pripremni period trošio na to kako će igrati visoki presing na početak napada protivnika", rekao je Radenković.

Prema njegovom mišljenju, ovdašnji treneri su znali kako da se suprotstave takvom Baharovom načinu. "To je bilo fenomenalno na pripremama, dok nije počelo prvenstvo. Srpski treneri su za nijansu lukaviji, ne igraju iz zadnje linije i onda se u tom momentu našao u situaciji da mu je potrebno vrijeme ili neki šaptač da promijeni i da spozna da mora da se prilagodi u odnosu na ligu. To je sasvim normalno. I ja sam imao situacije i u Tel Avivu i u Slovanu iz Bratislave, koji su najveći klubovi u svojoj zemlji, da je potrebno vrijeme trenerima koji su bili prvi treneri da se adaptiraju", kazao je Radenković.

Prema njegovom mišljenju, Bahar je najjasnije uočio problem u porazu Zvezde od Voždovca na "krovu" 26. avgusta. "Mislim da mu je sada jasno da će mnogo više obraćati pažnju kako će ulaziti u igru, kako će prolaziti protiv srednjih i niskih zona, kako će ulaziti u šanse, kao što je do utakmice sa Voždovcem to radio. Mislim da je utakmica sa Voždovcem bila prekretnica, da se uvukla sumnja u trenera i u cijeli stručni štab", objasnio je srpski trener.

Pod vođstvom Baraka Bahara, Zvezda je u utorak doživjela još jedan poraz u Ligi šampiona, u kojoj je za 20 dana očekuje utakmica odluke protiv Jang Bojsa za plasman u Ligu Evrope, dok u Superligi zaostaje šest bodova za Partizanon nakon poraza od Voždovca i Čukaričkog, uz remi protiv TSC-a.