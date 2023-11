Došao je Kim Džong Un, to je poremetilo Zvezdu! Kakav gaf na Marakani - Jestrović je ovako nazvao igrača!

Crvena zvezda je poražena od Laljpciga, a nakon meča nekadašnji napadač crveno-bijelih Nenad Jestrović napravio je uvredljiv lapsus prema igraču srpskog tima.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Crvena zvezda se oprostila od nokaut faze Lige šampiona nakon poraza od Lajpciga 2:1 na domaćem terenu, a poslije utakmice u studiju "Arene sport" nekadašnji napadač crveno-bijelih Nenad Jestrović je analizirao razloge poraza. On je pohvalio mladog desnog beka Kostu Nedeljkovića i istakao da je problem crveno-bijelih u tome što mladi domaći igrači ne igraju više, a u tom kontekstu je i fudbalera iz Južne Koreje Im Bom Hvanga nazvao Kim Džong Unom, napravivši svakako uvredljiv gaf prema fudbaleru, jer ga je pomiješao sa liderom Severne Koreje, sa kojom je njegova zemlja bila u ratu i u višedecenijskom je neprijateljstvu.

"Ja ću reći šta je najveći problem Crvene zvezde ove sezone. Na primjer, mali Kosta Nedeljković, Jovan Šljivić, koji su igrali u pripremnom periodu, poslije su sklonjeni i dugo nisu bili ni konkurenti za prvi tim. Mislim da naši mladi igrači da li imaju 17, 18, 19 ili 20 godina, ako je dobar zašto ga ne staviti?", počeo je on, pa nastavio: "Šta mislite, da nema Španija nekoga od 17-18 godina u 'A' selekciji? Ima ih više. A Kosta Nedeljković ono što sam ja vidio večeras je desni bek za budućnost naše reprezentacije to je fenomenalna stvar."

Dotakao se i činjenice da je Crvena zvezda najbolje igrala na početku sezone, a da je potom padala u formi i do sada nije uspjela da dostigne nivo igre koji je imala na startu takmičarske godine. "Crvena zvezda je tempirala formu malo više za Fiorentinu, za taj pripremni period, odigrali smo tada fenomenalno. Ali treba da se montira forma za prvenstvo", rekao je on, a onda mu se potkrao lapsus: "Zvezda je dovela dva-tri igrača Šerifa, Kim Džong Una, malo smo tu poremetili hemiju, igru, mislim da je to malo nezgodno za tim", kazao je Jestrović, mešajući vođu najzatvorenije države na svijetu, Kim Džong Una, sa vezistom crveno-bijelih In Bom Hvangom.

Osvrnuo se Jestrović i na izjavu kapitena tima Aleksandra Dragovićaposlije meča u kojoj je iskusni reprezentativac Austrije otvoreno kritikovao svoju ekipu. "Dečko koji je i u drugim klubovima igrao Ligu šampiona. Surovo iskren, svaka čast i treba. Pogotovo igrači i stručni štab znaju kako se osjećaju i šta se dešava i u svlačionici i van nje. Mi smo ovdje posmatrači mi ne znamo kakva je atmosfera u ekipi. Nadam se da je sve unutra kako treba i da će izvući pouke da se trgnu i počnu bolje da igraju. Što je u pravu, mislim da Zvezda nije ona što treba da bude", smatra nekadašnji napadač nacionalnog tima.

Što se tiče opaske Dragovića da presing Zvezde nije uspio, sa tim se Jestrović složio. "Treba taktički dobro odigrati, nije bitna samo motorika, trčanje. Trčiš u prazan prostor, pa te izbace na dupli pas. Ne može, mi ne možemo da igramo cijeli meč taj visoki presing, nismo ekipa koja može da iznese to. Dečko stvarno ima dobro razmišljanje, nije rekao da igramo dobro već da nismo večeras zaslužili i to je tako", završio je Jestrović.