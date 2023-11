Turnir u Boriku ove godine po 48. put! Najveća nagrada za šampione u istoriji - pobjednicima 23.000 KM!

Tradicionalni turnir u malom fudbalu održaće se po 48. put, a ove godine počinje 25. novembra.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Manje od 20 dana ostalo je do početka 48. Borikovog turnira u malom fudbalu.

Ove godine, turnir počinje 25. novembra, a direktor Sportskog centra Borik Nenad Talić istakao je na konferenciji za novinare da pripreme za ovu smotru traju unazad nekoliko mjeseci.

"Od aprila radimo na svim detaljima oko turnira koje treba da izorganizujemo. Malo je sportskih događaja koji ovoliko traju, za dvije godine ćemo proslaviti i 50 godina turnira. To zaista nije mala stvar i imamo čime da se pohvalimo, kako mi, tako i Grad Banjaluka i Republika Srpska. Ono što je bio naš cilj, a mislim da smo uspjeli u tome do sada, jeste da svaki detalj turnira dignemo na viši nivo", istakao je Talić, dodavši:

"Tako je prva nagrada najveća u istoriji turnira i iznosi 23.000 konvertibilnih maraka, a slično je i sa ukupnim nagradnim fondom, koji će iznositi oko 60.000 KM. Oko 25.000 ljudi je prošlo kroz dvoranu Borik kada je riječ o prethodnom turniru, a ove godine očekujemo i veću posjetu. Takođe, svi učesnici turnira su osigurani, od onog momenta kad krenu iz svojih kuća, iz Slovenije, Srbije, cijele BiH, pa do Borika i nazad do svojih kuća. Takođe, već drugu-treću godinu zaredom TV Arena sport prenosi mečeve polufinala i finale i imamo zvaničan podatak da je prošlogodišnje finale gledalo oko milion gledalaca u cijelom svijetu, što za naše uslove nije beznačajan podatak. Borikov turnir gledali su ljudi i sa drugih kontinenata i iz svega toga mogu da izvučem zaključak da je ovo najkvalitetniji turnir u malom fudbalu i regionu i mislim da to treba da bude na ponos svih nas", istakao je Talić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borikov turnir prepoznatljiv je po nastupima brojnih zvučnih imena iz svijeta fudbala i malog fudbala, pa izuzetak neće biti ni predstojeća smotra.

"Danas počinju prijave i trajaće do 21. novembra, a već sad mogu da kažem da postoji veliko interesovanje za učešće, pogotovo ekipa iz regiona, posebno iz Slovenije i Srbije. Biće dosta interesantnih igrača koji će igrati u Boriku, to su sve reprezentativci i futsala i fudbala i BiH i Srbije. Čuo sam čak podatak da fudbaleri u pojedinim premijerligašima, pa i u Borcu, kad potpisuju ugovor traže klauzulu u ugovoru da mogu da nastupaju na turniru u Boriku, a bilo je i slučajeva da pojedini igrači dolaze 2-3 kola prije kraja prvenstva kako bi nastupili na turniru. To dovoljno dokazuje o kakvom brendu govorimo", rekao je prvi čovjek banjalučkog hrama sporta.

Jovica Keserović, zamjenik direktora JU SC Borik, već 11. put je rukovodilac turnira, a pred novinarima je govorio o svim "generalijama" u vezi sa turnirom.

"Ove godine će se takmičiti ekipe u osam kategorija. To su seniori, veterani 38+, veterani 50+, te četiri selekcije mlađih kategorija (U-16, U-14, U-12, U-10), i seniorke, što je nova kategorija ove godine. Kotizacija za seniore iznosi 200 KM, za veterane je 150, dok su mlađe kategorije i seniorke oslobođeni kotizacije. Broj ekipa je ograničen zbog vremena i prostora. Seniorski turnir broji 64 ekipe, veteranski 38+ 16 ekipa, veteranski 50+ i turnir za seniorke osam ekipa, dok u svim mlađim kategorijama imamo 24 ekipe. Prijave kreću već danas i trajaće do 21. novembra, od 8.00 do 20.00 časova svaki dan", rekao je Keserović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kako ističe, postoje razlozi za određene promjene, kada je riječ o veteranima, ali i seniorkama.

"Godinama je starosna granica bila 35 godina i stariji, ali svjedoci smo da se granica u sportu pomjerila, da je sve više aktivnih igrača u tim godinama. Kroz razgovor sa našim igračima i iskustva, uvidjeli smo da je potrebno da se ta granica pomjeri i ove godine smo se odlučili na taj korak i mislim da će to biti dobro prihvaćeno. Što se tiče seniorki, prije desetak godina smo imali turnir u ženskoj konkurenciji. Nije bilo nteresovanja, pa smo odustali od tog dijela turnira, ali činjenica je da je ženski fudbal u ekspanziji. Dosta se radi na promociji ženskog fudbala i mi smo vođeni time odlučili da u Borik vratimo ženski fudbal, na naše veliko zadovoljstvo, ali i svih učesnika", istakao je Keserović.

Mečevi će se, osim Borika, igrati i u dvorani Centar, a cijena dnevne ulaznice iznosi 1 KM, do polufinala i finala, kada će karte koštati 3 KM.

