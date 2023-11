Sloga se iz Doboja opet "preselila" u Modriču, ali Jagodić sanja nastavak domaćih pobjeda: Nema izgovora - favoriti smo!

Dobojski premijerligaš na svojim "Lukama" ostvario je šest pobjeda iz isto toliko mečeva, ali će domaće utakmice od sada ponovo igrati na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči.

Zbog radova na travnjaku stadiona "Luke", fudbaleri Sloge Meridian ponovo su se preselili u Modriču, gdje će ubuduće na stadionu "Dr Milan Jelić" dočekivati svoje rivale.

Teško je to palo treneru Vladi Jagodiću, s obzirom da će praktično opet morati da igraju u gostima. Koliko dobojski stadion znači "crveno-bijelima", pokazalo je dosadašnjih šest utakmica na ovom terenu, gdje je Sloga Meridian upisala maksimalnih 18 bodova. Samim tim, dobojski tim jedini je u Premijer ligi BiH sa maksimalnim učinkom pred domaćom publikom.

"Nije floskula, ali očekuje nas teška utakmica. Mijenjamo ambijent i teren, a to su stvari koje mogu biti otežavajuće. Nemamo ni pet-šest igrača koji su igrali prvenstvene utakmice u Modriči. Ako uzmemo u obzir da je Igman, koji je promijenio trenera, napravio pozitivne rezultate u posljednje vrijeme, moramo biti veoma oprezni i brzo se adaptirati. Nema izgovora, imamo veliku priliku da pobjedom na domaćem terenu još više učvrstimo poziciju u sredini tabele i gledamo ka gornjem dijelu. Trebalo bi da damo maksimum. Igman je nezgodan protivnik, ali protivnik kojeg veoma dobro poznajemo. Znamo da je Edis Mulalić promijenio mentalitet igrača, ratnički su raspoloženiji i to je njegov stil rada. To su pokazali u posljednjim utakmicama, iako su imali teške protivnike", oprezno je Jagodić najavio sutrašnji duel, koji je zakazan za 13 časova.

Imala je Sloga Meridian uspona i padova u prošloj sezoni kada je nastupala u Modriči.

"Vjerujem u ekipu i moje momke. Bez obzira na promjenu grada, trebalo bi da nastavimo pozitivnu domaću seriju. Igrači su toga svjesni. Želimo da osvojimo što više bodova, a na zimu ćemo procjenjivati šta i kako dalje", dodao je iskusni strateg, koji je naglasio da je zabrinut zbog neigranja 'kartoniranih' Milana Milanovića i Dejana Popare.

"Iako je termin nezgodan (13 časova), iako ne igramo u Doboju, volio bih da nas proprati veliki broj navijača, koji nam trebaju. Igman je ekipa po mjeri, koja bi mogla da bude nezgodan protivnik, ako ne uđemo kako treba. Ovaj put moramo preuzeti ulogu favorita."

Dobra stvar je povratak Danila Šipovca i Bojana Batara, koji su se potpuno oporavili od povreda.

"Igman je vezao dvije pobjede i sigurno ovu utakmicu dočekuju u mnogo boljem raspoloženju nego ranije. Nakon pobjede protiv Radnika, ulazimo puni samopouzdanja i želje da nastavimo sa pobjedama na domaćem terenu, iako igramo u Modriči. To ne treba da utiče na nas jer atmosfera u ekipi je odlična. Radimo dobro, atmosfera je odlična i težićemo da nastavimo tako. Daćemo sve od sebe da upišemo nova tri boda", poručio je Batar.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

Sloga Meridian - Igman (13.00)

Posušje - Sarajevo (20.45)

Nedjelja:

Zvijezda 09 - GOŠK (13.00)

Borac - Željezničar (15.15)

Ponedjeljak:

Velež - Zrinjski (18.00)

Odgođeno:

Tuzla siti - Široki Brijeg







