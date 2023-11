Željezničar gostuje Borcu, Saudijac spremio plan: Veliki izazov, borićemo se do kraja

Novi trener Željezničara Abdulhakim Al-Tuvairi najavio derbi 14. kola Premijer lige BiH u Banjaluci.

Željezničar gostuje lideru Borcu. Derbi u Banjaluci privlači mnogo pažnje bh. fudbalske javnosti, očekuje se kvalitetna utakmica i mnogo borbe na Gradskom stadionu u nedjelju od 15.15 časova.

Novi trener Željezničara Abdulhakim Al-Tuvairi, koji je nedavno na klupi Sarajlija naslijedio Nermina Bašića, najavio je predstojeći derbi 14. kola Premijer lige BiH.

"Prije svega ekipa treba vremena da se prilagodi onome što mi želimo igrati i to je normalno, novi trener, nova ideja, nova filozofija, novi način igre. Definitivno ima kvaliteta u ekipi, ima prostora za popravke, to je proces koji se ne može uraditi za nekoliko treninga, ali ima stvari koje možemo popraviti do naredne utakmice. Radujemo se onome što dolazi jer vidimo kvalitet u timu", rekao je Tuvairi, koji neće imati priliku da u nedjelju sjedi na klupi svog tima, s obzirom da mu je debi prolongiran zbog neriješene papirologije.

Nakon nekoliko odrađenih treninga sa ekipom i pripreme za duelu protiv trenutno najbolje bh. ekipe, ambiciozni stručnjak iz Saudijske Arabije istakao je da njegov tim s planom stiže u Banjaluku.

"Očekujemo tešku utakmicu, igramo protiv prvoplasirane ekipe, igramo u gostima, biće izazov. Imamo ideju kako igrati protiv njih, idemo s planom i borićemo se do kraja", naglasio je Al-Tuvairi.

PREMIJER LIGA BIH - 14. KOLO:

Subota:

Sloga Meridian - Igman (13.00)

Posušje - Sarajevo (20.45)

Nedjelja:

Tuzla siti - Široki Brijeg (13.00)

Zvijezda 09 - GOŠK

Borac - Željezničar (15.15)

Ponedjeljak:

Velež - Zrinjski (18.00)







