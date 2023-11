Zlatanu samo majka njegovih sinova rekla "ne"! Evo zašto se Helen nikada nije udala za Ibrahimovića!

Zlatan Ibrahimović otkrio je zašto nije u braku sa svojom partnerkom, iako su zajedno više od 20 godina.

Izvor: Mimmo Carriero/IPA / Shutterstock / Splash / Profimedia

Bivši fudbaler Zlatan Ibrahimović već dvije decenije je u vezi sa 11 godina starijom Helen Seger, sa kojom ima dva sina. Iako su žene poprilično "lude" za fudbalskom legendom, njegova partnerka je ipak rekla "ne" kada je riječ o njihovom braku. Zlatan je otkrio detalje iz privatnog života u razgovoru sa popularnim novinarom Pirs Morganom u emisiji koja je nedavno emitovana i čiji sadržaj je "odjeknuo".

Bivši švedski napadač pričao je o mnogim životnim temama, kao što su boravak na Old Trafordu, o aktuelnom treneru Eriku ten Hagu, osvrnuo se i na slavnu karijeru koju je imao kao fudbaler. Osoba koja je već dvije decenije uz njega veoma je bitna u životu Zlatana, pa je otkrio zašto ga nikada nismo vidjeli ispred oltara sa izabranicom Helen Segar.

"Zaprosio sam je i rekla je ne. To je bilo prije nekoliko godina", otkrio je Šveđanin. "Rekao sam, nakon 20 godina, zaslužuješ biti u braku sa mnom. Rekla je, 'Ne, ne treba da budem u braku s tobom, da bih bila s tobom'. Ona je jaka, vrlo jaka. Mislim da je to kul, jer ako to učiniš, dobijaš više poštovanja od mene, jer ne moram stalno da pobjeđuješ", rekao je u razgovoru Zlatan.

Nametnulo se pitanje da li bi ponovo zaprosio svoju partnerku na šta je Zlatan odgovorio "Ne. Imala je jednu priliku, drugu priliku neće dobiti. Ali ona ima dva sina sa mnom, pa je to još veće nego biti u braku", u svom je stilu poručio bivši švedski reprezentativac.

Helena se ranije takođe izjasnila zašto se nikada nije udala za Ibrahimovića. "Udaja bi mogla da poremeti moj osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju samo kao ženu fudbalera ili pobjednicu takmičenja ljepote. Mislim da ljudi ne znaju koliko sam učila, radila i borila se", iskrena je rekla Helena.

