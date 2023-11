Milan vodio 2:0, pa jedva sačuvao bod: Leće se vratio iz minusa - u 95. ostao bez pobjede zbog VAR-a

Sjajna utakmica na stadionu "Via del Mare" završena bez pobjednika.

Sjajaj meč odigrali su Leće i Milan, a pobjednika na kraju nije bilo. Vidjeli smo četiri pogotka, po dva na obje strane, te mnogo uzbuđenja u sudijskoj nadoknadi.

Milan je do vođstva stigao u 28. minutu, kada su dobro kombinovali Teo Ernandez i Olivije Žiru, a onda je Francuz efektno zatresao mrežu Vladimira Falkonea. Kada je sedam minuta kasnije Tijani Rajnders svojim prvencem u Seriji A povisio na 2:0 za goste, svi su očekivali da će "rosoneri" rutinski stići do bodova na stadionu "Via del Mare".

Ipak, nepunih pet minuta sredinom nastavka bilo je dovoljno domaćinu da se potpuno vrati u meč. Prvo je Nikola Sansone prepolovio zaostatak, a onda je Lamek Banda izazvao pravu erupciju na tribinama, izjednačivši na 2:2.

Malo je nedostajalo da Leće u samom finišu dođe do potpunog preokreta i tako još jednom pokaže da je izuzetno nezgodna ekipa. Mogao je Sansone izrasti u apsolutnog junaka meča u 84. minutu - snažno je šutirao glavom, ali se ispriječila prečka.

Prava drama viđena je u nadoknadi. Prvo je Žiru dobio crveni karton, a samo par trenutaka kasnije Roberto Pikoli postigao je spektakularan gol sa 35 metara. Ipak, od slavlja domaćih nije bilo ništa - reagovao je VAR i nakon pregledanog snimka ustanovljeno je da je golu domaćih prethodio prekršaj napadača Lećea.

Milan je tako, uprkos vođstvu 2:0 iz prvog poluvremena, protiv objektivno slabije ekipe jedva stigao samo do boda, pa će Inter i Juventus imati lijepu priliku da naprave još veću prednost u odnosu na trenutno trećeplasirani tim sa "San Sira". Sa ove pozicije "rosonere" će pokušati da "skine" Napoli, koji je u nedjelju apsolutni favorit protiv Empolija u Napulju..

SERIJA A - 12. KOLO:

Leće - Milan 2:2 (0:2)

/Sansone 66, Banda 70 - Žiru 28, Rajnders 35/

Juventus - Kaljari (18.00)

Monca - Torino (20.45)

Odigrano u petak:

Sasuolo - Salernitana 2:2 (1:2)

/Torstvet 36, 53 - Ikvuemesi 5, Dia 17/

Đenova - Verona 1:0 (1:0)

/Dragušin 44/

Nedjelja:

Napoli - Empoli (12.30)

Fiorentina - Bolonja (15.00)

Udineze - Atalanta (15.00)

Lacio - Roma (18.00)

Inter - Frozinone (20.45)







