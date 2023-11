Peljto o utakmici Sarajevo - Borac: Više napora nego u Ligi šampiona

Najbolji bh. sudija Irfan Peljto uporedio je bh. derbi sa utakmicom Šahtjor - Barselona, koju je prije sedam dana vodio u Ligi šampiona.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Najbolji sudija iz BiH Irfan Peljto prije desetak dana sudio je derbi Premijer lige BiH Sarajevo - Borac (1:1), a par dana nakon toga otputovao je u Hamburg, gdje je dijelio pravdu na meču Lige šampiona između Šahtjora i Barselone (1:0).

Sarajevski arbitar gostujući u jutarnjem programu BHT1, uporedio je ova dva meča, te istakao da su mnogi na "Koševu" očekivali neke nefudbalske stvari, ali ne i on sam.

"Utakmica Sarajeva i Borca imala je negativnu konotaciju, po pitanju medija, a ja sam smatrao da je to bilo previše 'napumpano'. Ipak je to sport, to su dvije ekipe koje su u vrhu bh. fudbala i koje su na terenu pružile ono što se od njih očekivalo - fudbalsku predstavu. Koja je bila teža? U poređenju sa mojim naporom tokom utakmica, mogu vam reći da je puno teža bila Sarajevo - Borac nego Šahtjor - Barselona. Da li je to psihički ili je neki dodatni pritisak, možemo to analizirati", rekao je Peljto.

Potom je otkrio kako teče proces pripreme za utakmice koje sudi.

"Za utakmicu Sarajevo - Borac pripremao sam se isto kao i za Ligu šampiona. Sam značaj te utakmice tražio je od mene da se sa svojim asistentima pripremim pet dana prije. Uradili smo analizu, pripremili se i pokušali da zanemarimo napise i prepucavanja koja se ne tiču nas. Na kraju, mogu reći da mi, kao sudije na terenu, možemo biti zadovoljni i reći da smo opravdali povjerenje Fudbalskog saveza BiH."

Vodio je Borac cijelu utakmicu, ali je onda u nadoknadi domaćin stigao do boda. Nisu navijači Sarajeva bili zadovoljni Peljtinom arbitražom protiv Borca, zbog čega je zvižducima ispraćen sa "Koševa", a na teren su doletjeli i određeni predmeti.

"Po prirodi sam pozitivna ličnost i moram naglasiti da je na terenu sve bilo fer i zbog toga želim da pohvalim i jednu i drugu ekipu. Zahvaljujem im se na poštovanju koje su mi dali. Što se tiče tribina, poslije utakmice primio sam mnogo poruka podrške i ljudima nije bilo drago što sam tako ispraćen sa stadiona. Ali, ko nije rođen u gradu, ko nije rođen u šeheru i ko ne zna šta je istočna tribina stadiona 'Koševo', onda on nije za fudbal. To je nešto što je sasvim očekivano, sastavni dio našeg fudbala i znao sam šta me čeka. Nisam želio ni da žurim u tunel, da pobjegnem. Znao sam šta će se desiti. Letjeli su predmeti, a nisam ja ni prvi ni posljednji koji je to doživio. Nema loših sjećanja, sve je to sastavni dio našeg fudbalskog folklora", istakao je najbolji bh. arbitar.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Takvih stvari nema na evropskim utakmica.

"Naravno da se to tamo ne dešava. Svaki klub bi bio kažnjen i pitanje je da li bi mogao igrati na svom stadionu poslije takvih stvari."

VAR TEHNOLOGIJA Već od naredne sezone, na terenima u BiH biće implementirana VAR tehnologija. Koliko će to pomoći sudijama? "Ja ću se voditi iskustvom koje sam imao u UEFA-i. Moja edukacija za VAR sertifikat trajala je oko tri mjeseca. Jednom sam išao u Holandiju, dva puta u Tursku, da bih samo stekao utisak šta je to VAR, šta je VAR protokol, što je posebna knjiga. Edukacija VAR-a prije implementacije mora trajati bar šest mjeseci. Minimalno. Sve što je obećao predsjednik Vico Zeljković, to je ostvareno - vidljivo, evidentno i treba da se istakne. Navijam za uvođenje VAR-a i vjerujem da ćemo imati poboljšanje u tom segmentu", poručio je Peljto.

Sudije i suđenje u BiH uvijek su u fokusu, nekada i više nego što bi to trebalo da bude.

"Uvijek smo skloni da stavljamo akcenat na negativne stvari. Ima u našem fudbalu mnogo pozitivnih stvari. Nikada ne vidite kada sudija u Premijer ligi BiH odlično odsudi utakmicu da neko piše da je odlično odsuđeno. Sudijski posao kod nas povezan je sa kontradiktornim stvarima i uvijek isplivaju negativnosti. Ja uvijek kažem da je ovo jedan predivan poziv i da je naša liga već dugi niz godina jedna od najzanimljivijih u regionu. Treba da se okrenemo pozitivnijim stvarima. Treba istaći negativnosti kada ih ima, ali nekako se previše fokusiramo na njih. U cilju poboljšanja i edukacije, treba i kazniti ako se uradi nešto s namjerom, ali i pohvaliti kada je nešto dobro", zaključio je Peljto, prvi sudija iz BiH koji je sudio meč grupne faze Lige šampiona.

(MONDO)