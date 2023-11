Čudna izjava golmana Arsenala: Navijači ne mogu da vjeruju šta priča

Čudna izjava Arona Remzdejla, za jednog profesionalnog fudbalera.

Engleski golman Aron Ramzdejl bio je prethodne dvije sezone neprikosnoven među stativama Arsenala, međutim pred kraj ljetnjeg prelaznog roka - klub je doveo i Davida Raju. Iako Arteta odbija to da prizna kako bi održao "oštrinu" dvojice golmana, čini se da je Raja ipak sada prvi golman "tobdžija" pošto je branio na pet utakmica više ove sezone, a mnogi smatraju da je Englez to mjesto izgubio i zbog čudne izjave.

"Ako me pitate da budem koncentrisan na utakmici svih 90 minuta, ja sam gotov, ne mogu to da uradim. Zato imam interakcije sa navijačima, pjevam pjesme, neko me proziva, ja se okrenem i uzvratim. Imao sam tako dva-tri minuta ludila u glavi i onda se vratim na fudbal, tako sam onda 10-15 minuta koncentrisan i eto ga poluvrijeme", ispričao je Ramzdejl.

Navijači su ga zbog toga prozivali, neki smatraju da je možda zbog ovog intervjua izgubio mjesto među stativama, pa je David Raja dobio prednost. Javio se i njegov otac i stao u njegovu odbranu.

"Možda pričam previše, ali Aron će braniti u kupovima, Raja će biti glavni, osim ako se ne dogodi neka povreda ili nešto veliko. Aron će nastaviti da živi sa tim, iako mu niko to nije rekao. Timovi evoluiraju stalno, niko neće tu biti zauvijek. U mojim očima, sve to je pogrešno, Aron je izgubio osmijeh, teško mi je da ga vidim takvog", ispričao je njegov otac.