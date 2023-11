Granit Džaka ljut jer mora da igra protiv "Kosova"!

Švajcarci sa pet Albanaca u reprezentaciji moraju da igra protiv "Kosova" za prolaz na Euro.

Imala je Švajcarska šansu da se plasira na Evropsko prvenstvo pobjedom nad Izraelom u gostima, ali je umjesto toga u srijedu uveče remizirala 1:1. To je bio četvrti remi u posljednjih pet utakmica, a kako je u tom periodu pobijeđena samo Andora Granit Džaka je poslije meča bio vidno bijesan! Sada dva Albanca iz nacionalnog tima Švajcarske moraju dobro da zapnu u subotu na meču sa selekcijom "tzv. Kosova" kako bi uspjeli da konačno osiguraju plasman na Evropsko prvenstvo za svoj tim

To je razbjesnilo defanzivnog vezistu koji je na pitanje novinara iz Švajcarske da li će pričati za medije samo bijesno odbrusio: "Ne, valjda vidite to!" i nastavio dalje, iako mu je to bio rekordni 119. nastup za švajcarski tim. Sada će na Kosovu gdje su mu rođeni roditelji morati da zapne kako bi osigurao pobjedu i prolaz dalje, s obzirom da se posljednji meč igra sa Rumunijom koja dijeli prvo mjesto na tabeli.

Đerdana Šaćirija nije bilo na ovom meču jer nije bio dovoljno spreman, ali ga je Murat Jakin na duelu sa narednim protivnikom najavio od samog starta."Volio bih da sam mu dao malo minuta, ali nije ovo bila utakmica za Šaćirija", rekao je on a zatim ga je najavio u startnoj postavi.

Meč sa selekcijom Kosova igra se u subotu od 20:45 u Švajcarskoj, a domaća selekcija će imati čak pet fudbalera albanskog porijekla. Uz dobro poznate Džaku i Šaćirija, tu je i vezista Lucerna Ardon Jašari sa čijim je dresom provociran srpski nacionalni tim kao i napadač Genka Andi Zećiri čiji su roditelji iz Muhadžer Talinovca kod Uroševca. Tu je i Uran Bislimi koji je tokom 2022. godine čak odigrao dva meča za takozvano Kosovo, ali sada nastupa za Švajcarsku.

