Poslije nove blamaže "zmajeva", oglasio se i predsjednik Vico Zeljković: Poraz pokazao mnogo toga i otklonio dileme

"Ono što je jedino sinoć bilo dobro je da smo dobili dva igrača za budućnost. Ipak, vidjeli smo i da je mnogo igrača višak za reprezentaciju, da nemaju ni želju, ni volju, ni energiju, a neki koji su možda to i imali, nemaju potrebni kvalitet", istakao je Zeljković.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je još jedan neugodan poraz u kvalifikacijama za EURO 2024.

"Zmajevi" su poraženi od Lukemburga 1:4, što je drugi neuspjeh u kvalifikacionom ciklusu od reprezentacije koja do ovog dvomeča nikada nije slavila protiv BiH.

Veoma loša partija i ubjedljiv poraz ne mogu ostaviti nikog ravnodušnim. Istakli su to i selektor Savo Milošević i kapiten Rade Krunić, a nakon svega oglasio se i predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković.

Prvi čovjek bh. fudbala naglasio je da su mečevi u tekućim kvalifikacijama dali odgovore na mnoga pitanja i dileme.

"Iza nas je veoma težak i neugodan poraz. Sigurno niko nije očekivao ovako lošu igru i rezultat. Dugo smo sinoć razgovarali selektor Milošević, direktor Misimović i ja i ovaj poraz je mnogo toga pokazao i otklonio mnogo dilema za budućnost. Utakmice protiv Luksemburga i Slovačke su za nas bile jako bitne, da se vidi ko može da nam pomogne u ostvarenju ciljeva. Ono što je jedino sinoć bilo dobro je da smo dobili dva igrača za budućnost. Ipak, vidjeli smo i da je mnogo igrača višak za reprezentaciju, da nemaju ni želju, ni volju, ni energiju, a neki koji su možda to i imali, nemaju potrebni kvalitet", istakao je Zeljković.

Imamo još Slovačku i sigurno će nakon te utakmice mnogo stvari biti jasnije stručnom štabu i sportskoj javnosti po pitanju realnih očekivanja pred baraž i sa kojim igračima možemo da napadnemo istorijski plasman na EURO. VICO ZELJKOVIĆ

Potom se osvrnuo na navijače, koji su ko zna koji put prekinuli utakmicu ubacivanjem pirotehnike u teren.

"Ponašanje pojedinaca, odnosno huligana, koji za novac koji dobijaju od interesnih grupa koje žele da dođu u savez, bacaju baklje u teren najoštrije osuđujem. Time niti pomažu igračima, niti će bilo šta postići osim što brukaju reprezentaciju i to mora osuditi svako ko racionalno razmišlja."

Zatim je poručio:

"Razumijem nezadovoljstvo istinskih navijača, rezultati nisu onakvi kakve smo svi željeli. Sigurno ćemo znati povući poteze za naredni period i cikluse. Razumijem i one koji zbog složenosti prostora u kome živimo ne vole mene radi mog imena i prezimena. To mi je razumljivo i legitimno, a da li je normalno, to je već druga priča, koja nije fudbalska.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

A reprezentacija je samo jedan segment kojim se Savez bavi. Od momenta mog dolaska na mjesto predsjednika Saveza, kada pričamo o rezultatima reprezentacije nismo se uspjeli plasirati kroz kvalifikacije na Svjetsko prvenstvo u Кatar, ali na kome smo u istoriji bili samo jednom. Ostvarili smo uspjeh osvajanjem prvog mjesta u Ligi nacija. Sada imamo neuspješne kvalifikacije za EURO, ali i baraž da ipak na kraju dođemo do uspjeha. Činjenica je da se nikada nismo plasirali na EURO, a ranije smo imali i bolje igrače i drugačiju atmosferu. U ovoj godini imamo 2-3 poraza koja su teška i sramna i nisu se smjela desiti. U prošlosti je bilo dobrih utakmica i pobjeda, ali onog najvažnijeg, plasmana na veliko takmičenje nije bilo, osim Mundijala u Brazilu.

Mi kao rukovodstvo Saveza nismo zadovoljni rezultatima i to niko ne ignoriše. Moram da podvučem da je naš zadatak stvaranje infrastrukture za domaći fudbal, što i radimo kroz razne projekte i što je vidljivo svakome ko to želi da vidi. Naravno, tu je i obezbjeđivanje uslova za sve naše selekcije i to radimo na najvećem nivou, u rangu najboljih evropskih selekcija, plaćamo avione, hotele, troškove dolaska igrača, kao i premije kada se napravi rezultat.

Idemo dalje. Hvala svima na podršci u ovim teškim trenucima. Za kritičare i one koji misle drugačije, fudbalski, pored ovih činjenica, takođe razumijem, pozdravljam i poštujem različito mišljenje i poglede", naglasio je Zeljković.

Vidi opis Poslije nove blamaže "zmajeva", oglasio se i predsjednik Vico Zeljković: Poraz pokazao mnogo toga i otklonio dileme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac Br. slika: 20 20 / 20

BiH posljednji meč kvalifikacija za EURO 2024 igra u nedjelju na stadionu "Bilino polje" u Zenici protiv Slovačke.

(MONDO)