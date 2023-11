"Partizan izgubi 5:0 od anonimusa, pa..." Terzić pohvalio Duljaja, pa govorio o Baraku Baharu!

Generalni direktor Crvene zvezde govorio o Baharu, Duljaju, Partizanu, Evropi...

Crvena zvezda će osvojiti šampionsku titulu u Srbiji, a Barak Bahar će napraviti rezultat koji će mu skinuti teret s leđa, ispričao je generalni direktor aktuelnog šampiona Srbije Zvezdan Terzić. Dugogodišnji funkcioner crveno-bijelih tokom televizijskog gostovanja dotakao se još nekih tema - između ostalog i evropskih mečeva i dobrih igara Partizana.

Tokom gostovanja u jutarnjem programu "Prve", Terzić je otkrio da klub vjeruje u Bahara, koji neće napustiti Crvenu zvezdu, iako su se spekulacije o tome pojavile u prethodnom periodu. On je otputovao u Izrael zbog porodice, ali će se vratiti na klupu Zvezde, čiji je važan dio u reformama koje će ekipu približiti evropskoj eliti - po modelu baziranom na rečenici Florentina Pereza!

"Dali smo Baraku Baharu punu podršku i ostaje trener. Čitajući medije, ove dežurne, djelovalo bi da je Srbija ksenofobična zemlja. Uvijek smo bili prepoznati kao ljudi širokog srca. Iznenađuju me takvi napisi. Globalizacija je uradila to što je uradila. Južnoamerikanci i Afrikanci imaju predispozicije... Bahar će sigurno napraviti rezultate i to će amortizovati kritike na njegov račun. Kad vodite Crvenu zvezdu moraju da vas kritikuju. Nikad neće navijači Zvezde prestati da imaju nerealna očekivanja. Kad dođe Mančester siti, očekivaće da se pobijedi. Rekao je jednom Florentino Perez 'Mi smo ovdje da donosimo hrabre odluke'. Zvezda želi da igra moderno, evropski...", rekao je Zvezdan Terzić i dodao: "Čeka nas Jang bojs, to je meč godine, mislim da smo spremni. Uradićemo sve da pobijedimo tamo, možda je i remi dovoljan za evropsko proljeće ali Crvena zvezda je veliki tim i ide na pobjedu. Mislim da imamo kvalitetan, moćan tim, koji je trenutno u krizi, ali mislim da ćemo se u deset dana pronaći. Poruka zvezdaškoj javnosti je da će biti ponosni."

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić zatim se na kratko dotakao i Partizana, lidera Superlige i najvećeg rivala.

"Moram da pohvalim Partizan, izgledaju mnogo bolje nego što sam očekivao, lijepo su se posložili. Kad su izgubili 5:0 od onih Danaca, anonimusa, mislio sam da tu nema sreće. Pohvale za trenera Duljaja, ali mislim da je Zvezda bolja i da će dugoročno izdržati borbu", zaključio je Terzić.

