Vučić: Nije za nas Liga šampiona - to je za nas liga bez briga!

Predsjednik Srbije govorio je o ulaganjima u fudbalu i košarci.

Izvor: RTV Pink/Screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svom odlasku sa sinom na utakmicu Crvena zvezda - Red Bul Lajpcig i o nastupima crveno-bijelih u Ligi šampiona. "Vodio sam Vukija, pa pošto vodi Lajpcig, ja se nerviram, ja se sekiram, prosto žao mi je… A sad da ih kritikujem? Čekajte ljudi, njihov jedan igrač, Simons, vrijedi više nego Zvezdina ekipa, da budemo realni".

Predsjednik Srbije govorio je i o ulaganjima u fudbalske i košarkaške klubove. "Mi u košarci imamo šta da tražimo, ne zato što smo mnogo talentovaniji, nego zato što Zvezda i Partizan, Partizan i Zvezda, imaju više para u evropskoj košarci nego bilo koji drugi tim od države. Ni Real, ni Barselona, ni Olimpijakos, ni Panatinaikos, niko nema toliko novca od svojih država kao Partizan i Crvena zvezda. Samo da to ljudi znaju. Od njih imaju pravo da traže rezultate, a u fudbalu smo daleko, daleko", rekao je on za TV Pink.

"Znate, Ćavi Simons je 70 do 75 miliona evra, više nego cijeli Zvezdin tim. To je momak što nam je dao gol i u Lajpcigu, i ovdje, nije mnogo ni poznat. Kad gledate njihove štopere, oni su brzi ko Usein Bolt, visoki kao ja. Ne možete da ih obiđete... Nije za nas Liga šampiona, za nas je ona liga bez briga, Liga konferencija i ponekad da igramo Ligu Evrope. Inače da skinemo kapu i čestitamo. Gdje god izborimo, to je sjajno", dodao je Vučić.