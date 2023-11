Izraelci igraju Ligu Evrope na "Marakani": Baharov tim stiže i dovodi Nemanju Matića!

Crvena zvezda igra Ligu šampiona, a Makabi iz Haife će igrati Ligu Evrope na najvećem srpskom stadionu.

Još jedan klub će igrati evropske utakmice na "Marakani"! Kao što Makabi Tel Aviv i Hapoel iz Jerusalima svoje utakmice u košarkaškim takmičenjima igraju u "Pioniru" na "Marakani" će nastupati Makabi iz Haife!

Klub koji je savladao Crvenu zvezdu u prošlogodišnjim kvalifikacijama za Ligu šampiona sada će u okviru Lige Evrope zaigrati meč sa Renom 30. novembra na stadionu "Rajko Mitić". Zvanično je to saopšteno na sajtu Makabija iz Haife.

"Potvrđeno je da će Makabi iz Haife biti domaćin na stadionu "Marakana" u Beogradu. Sa podrškom predsjednika fudbalskog saveza Šina Zareca, UEFA i FS Srbije su potvrdili da će se naredni meč održati na stadionu Crvene zvezde u Beogradu", navedeno je u zvaničnom saopštenju izraelskog kluba.

Makabi je do sada odigrao tri meča u Ligi Evrope, od čega samo duel sa Panatinaikosom 5. oktobra na svom terenu. To se desilo dva dana pre početka rata u Izraelu i sukoba vojnih snaga ove države sa Palestincima i Hamasom. Nakon toga duel sa Viljarealom nije odigran i do kraja grupne faze Lige Evrope ostala su da se odigraju dva meča na domaćem terenu za Makabi iz Haife.