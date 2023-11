Srbin izludio Hrvate, a onda ovo rekao o Modriću!

Ognjen Čančarević oduševio Hrvate izjavom, a posebno Luku Modrića.

Izvor: Profimedia/Wayne Tuckwell

Hrvatska se u "pet do 12" direktno plasirala na Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj pošto je na "Maksimiru" bila bolja od Jermenije. Na kraju, tek 1:0 golom Budimira iz 43. minuta, uz maestralnu partiju srpskog golmana Ognjena Čančarevića na golu Jermenije. Užičanin (34) odnedavno brani za Jermeniju, imao je čak deset uspešnih intervencija na meču i pošteno je "nervirao" Hrvate koji su u čudu gledali šta sve uspjeva da "skine".

Ipak, odmah poslije susreta Ognjen Čančarević je čestitao igračima Hrvatske na plasmanu na Evropsko prvenstvo, a posebno ih je oduševio izjavom o kapitenu "vatrenih" Luki Modriću koga mnogo cijeni kao fudbalera. "On je najbolji fudbaler u istoriji sa naših prostora. Nemam riječi. Čast je i privilegija igrati protiv njega", naveo je srpski golman.

Interesantno, odmah poslije toga je Luka Modrić otišao u svlačionicu Jermenije kako bi čestitao ovim igračima na dobroj partiji, a zatim je pokazao Ognjenu Čančareviću da ima i poklon dres za njega. Vjerovatno je as Real Madrida pročitao Ognjenov raniji intervju u kome je rekao sljedeće o kapitenu Hrvatske: "Sinu sam rekao da ću igrati protiv najboljeg na svijetu. Pitao me Mbape ili Haland, a ja sam rekao: Ne, to je Luka Modrić".

Čančarević je poslije meča istakao i da reprezentacija Hrvatske zaslužuje ljepši stadion od "Maksimira", posebno ako se uzmu u obzir rezultati koje prave. I misle da se neće zaustaviti na tome, čak je kazao da mogu da osvoje EURO2024.

"Naravno da mogu. Možda je bila trenutna rezultska kriza, ali to sve bude i prođe. Ovo je jedna iskusna ekipa koja zna igrati velika takmičenja i želim im sve najbolje", poručio je srpski golman koji još od 2018. godine brani za jermenski Alakšert i po tom osnovu je dobio pravo da nastupa za ovu reprezentaciju.

Prethodno je branio za Slobodu iz Užica, Radnički Kragujevac, OFK Beograd, Mladost Lučane i Radnik. Podsjetimo, Srbija i Hrvatska mogu da igraju na Evropskom prvenstvu pošto su u različitim šeširima.