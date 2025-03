Htio da izvrši samoubistvo, a sad sprema Đokovića za titulu: Iznenadio i Novaka, ne može da mu vrati servis

Novak Đoković odradio je trening sa Federikom Gomezom, teniserom koji je želio da izvrši samoubistvo.

Novak Đoković nastavlja pohod ka tituli u Majamiju. Čeka ga duel sa Lorencom Muzetijem i, dok se čeka odluka organizatora o terminu tog meča, najbolji teniser svih vremena vrijedno trenira. Tu je njegov trener Endi Marej ali i jedno novo lice - Federiko Augustin Gomez. Njegovo ime vam vjerovatno ne zvuči poznato.

I ne treba da čudi, ali je u pitanju argentinski teniser koji je prošao kroz pravu životnu borbu. Sam je priznao da je u jednom momentu razmišljao da sebi oduzme život. Izborio se sa teškim trenutkom i sada trenira sa najvećim ikada. Iznenadio je i Đokovića na treningu što može da se vidi i po snimcima. Nije mogao Novak da mu vrati "bombe" iz servisa.

Treniraju već nekoliko dana, a o njemu je Nole pričao i poslije pobjede protiv Uga Karabeljija. "Trenirali smo, on me je pripremao za meč sa Ugom. Nismo imali mnogo vremena da pričamo, ali ćemo odraditi još jedan trening uskoro pa ćemo razgovarati. Pričaćemo više o njegovoj situaciji. Vidio sam njegovu objavu i mogu da se povežem sa nekim od tih stvari. Prolazimo svi kroz mračne momente i psihološki je to teško, emotivno je... Saosjećam se sa njim. Rekao sam mu da sam tu da mu pružim podršku ako želi da podijeli to sa mnom", ispričao je Đoković.

Šta je Gomez napisao?

Početkom mjeseca je Gomez na društvenim mrežama imao objavu koja je uzdrmala teniski svijet. Tom prilikom je priznao da je razmišljao i o samoubistvu...

"Dragi tenisu, sportu koji mi je dao sve, a istovremeno mi toliko toga i oduzeo. Žao mi je što sam dotakao dno, ali istovremeno želim da se uhvatim za ovu situaciju, da iz nje izvučem snagu i podignem se nazad na površinu. Nisam mogao da pričam ni sa kim, pa sam potražio najbolju opciju. Možda će ovo mnoge iznenaditi, ali 2024. je bez sumnje bila najbolja godina u mojoj teniskoj karijeri - ali u isto vrijeme i najgora na ličnom planu. Posljednjih šest mjeseci bilo je jedno od najtežih razdoblja mog života. Živio sam sa mislima da potpuno odustanem od tenisa, da se pitam da li je sve ovo zaista vrijedno truda, pa čak i sa ponovljenim suicidalnim mislima - da jednostavno više ne želim da živim i da nestanem iz ovog svijeta."

"Teško mi je da to izgovorim, još teže da napišem, ali želio sam da podijelim svoju priču sa onima koji su možda primijetili moje ponašanje ili postupke u posljednje vrijeme. Možda će vam ovo pomoći da ih malo bolje razumijete. Ne mogu da napišem sve ovo a da ne plačem, koliko god da pokušavam da se suzdržim. Ali mislim da je ovo najbolja odluka koju sam sada mogao da donesem - da skinem sa sebe ovaj ogroman teret koji mi ne da mira i koji me izjeda 24/7."

"Ne pišem ovo da bih dobio minut slave, već da bih vam pokazao da svi vodimo unutrašnje bitke, čak i ako ih ne otkrivamo ili vješto skrivamo svakog dana. Nadam se da ću nakon što sam se malo otvorio (što mi jako teško pada), moći da se osjećam makar malo bolje i da ponovo pronađem mir dok radim ono što volim - igram tenis. Zahvalan sam ljudima oko sebe koji nastoje da iz mene izvuku ono najbolje, iako je to trenutno veoma težak zadatak. Pokušaću da povratim onu prirodnu radost koja me je nekada krasila i, prije svega, da se ponovo osjećam dobro u svojoj koži, znajući da 'u redu je ne biti u redu.'"

"Kao što sam rekao, boli me da se otvorim na ovaj način, ali osjećao sam potrebu da sa vama podijelim bar djelić svoje situacije. Još uvijek tragam za najboljom verzijom sebe. Radiću na tome da povratim emocionalnu stabilnost koju sam nekada imao", stoji u objavi Argentinca.