Igrao je Premijer ligu, a krio od svih da ima autizam

Bivši fudbaler poznatih engleskih fudbala prvi put govorio o svom stanju.

Izvor: Huw Evans / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši premijerligaški fudbaler Greg Halford (38) otkrio je da mu je dijagnostikovan autizam i to nakon što je istu dijagnozu dobio i njegov sin. On je fudbaler koji je nastupao za 17 timova, a najpoznatiji su Sanderlent, Vulverhempton, Portsmut, Notingem Forest, a uz to je i nastupao za mladu reprezentaciju Engleske.

Gostujući u jednom podkastu, on je govorio o svojim problemima i prepričao sa čime se suočavao tokom boravka u Sanderlendu od 2007. do 2009. godine.

"Nikome u fudbalu još nisam rekao bilo šta, ali moje stanje je u spektru autističnih poremećaja. U tom periodu nisam znao za to, a imao sam problem da se priključim novoj grupi ljudi ili da promijenim način na koji živim, gdje živim, da prihvatim to da sam daleko od porodice, od tadašnje djevojke... Bilo mi je to veoma, veoma teško", rekao je fudbaler.

"Imao sam problem da komuniciram sa ljudima. Poslije treninga nikad nisam htio da idem u kafeteriju jer nisam htio da provodim vrijeme sa njima. Osjećao sam se čudno. Bio sam im uvrnut i samo sam htio da odem kući. Na terenu je bilo potpuno drugačije, to je bio moj prostor i mogao sam tu da se kontrolišem, ali u malim grupama bilo mi je veoma teško u tom periodu", rekao je on.

Halford i dalje igra za niželigaša Haštag junajted, kome se priključio prošlog ljeta.