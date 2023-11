Vlahović je njemu poslao poruku nakon gola - "Samo ti pričaj!"

Srpski napadač dao gol sa posvetom!

Dušan Vlahović dao je gol na derbiju Juventus - Inter, a onda je odmah pogledao ka kameri i gestikulirao nekome da nastavi da priča. "Da te čujem sad!", kao da je poručio Srbin kada je pogledao ka kameri sa stavljenim prstom na uhu. A na koga je mislio? Sasvim izvjesno na Paola Di Kanija!

Nekadašnja zvijezda Premijer lige i ljubimac navijača Lacija nedavno je oštro napado Dušana zbog par mjeseci bez gola u Seriji A. On je išao dotle da je izricao i uvrede na račun srpskog internacionalca, porukom da "Vlahović nije dovoljno inteligentan". Evo šta je sve rekao Italijan:

"Da li je igračeva krivica (za slabije partije) ili je to krivica tima? Prije nekoliko mjeseci, odgovorio bih da je to 50-50 odsto, a danas bih rekao da je to 75 odsto krivica igrača. Ako si snažan, bez obzira na sve, možeš da budeš frustriran u narednih nekoliko šansi, ali moraš da se sabereš i da pogodiš nekoliko sljedećih lopti koje dođu do tebe", rekao je Di Kanio i tu nije stao.

"U Fiorentini, on je 'gorio' i uvijek je vjerovao u to jer je bio veoma uključen, igrao je sa radošću. U Juventusu, očigledno je da je sve drugačije, čak i kada govorimo o pritisku, ali otkrio sam da je 'lomljiv' na nekoliko mjesta, da nije inteligentan u fudbalskom smislu kada se suoči sa teškoćama", dodao je Di Kanio.

Prošlo je nekoliko dana, a Vlahović je na najvećoj utakmici ove jeseni, u derbiju prvog i drugog na tabeli, odgovorio Italijanu na najbolji način - savršenim udarcem "iz prve" na asistenciju Federika Kjeze, za vođstvo Juventusa 1:0 u Torinu protiv lidera iz Milana. Pogledajte Vlahovićevu proslavu, sa posvetom Di Kaniju:

Dušan Vlahović dao je u "Derbiju Italije" peti gol ove sezone u Seriji A. Prva četiri postigao je u uvodnih pet kola, a poslije toga na šest nastupa nije uspio da se upiše u strijelce. Međutim, kada je bilo najvažnije, Vlahović je bio pravi i pokazao da je klasa.

