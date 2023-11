Trener Juventusa konačno pohvalio Vlahovića: Dominirao si, Dušane!

Dušan Vlahović je čekao i dočekao da ga trener Alegri pohvali za igre.

Srpski napadač Dušan Vlahović postigao je gol za Juventus u derbiju protiv Intera, ali nažalost po njegov tim - to nije bilo dovoljno da dođu do tri boda. "Nerazuri" su na kraju osvojili bod (1:1), međutim bila je to ipak partija koja bi mogla da okrene sezonu za Vlahovića, samo da ga zaobiđu povrede!