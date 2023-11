Čudo u Bernu: Zvezda mora bolje od Puškaša i Kočiša - tamo gdje su oni pali

Crvena zvezda je na mjestu gdje su se dešavala čuda prije 70 godina. Može li i ona jedno da napravi? Od reportera MONDA iz Berna, Dušana Ninkovića.

Crvena zvezda zna šta treba da radi kako bi nakon meča protiv Jang bojsa bila bliža evropskom proljeću. Ali, znao je to svojevremeno najdominantniji evropski tim... Pa nije uspio.

Stadion Jang bojsa na kojem će Crvena zvezda igrati krucijalni meč za evropsko proljeće i nokaut fazu Lige Evrope kultno je zdanje na kojem se svojevremeno pisala fudbalska istorija, ali i mijenjala fudbalska mapa Evrope. Naredne godine biće tačno sedam decenija od "Čuda u Bernu", jedne od najvećih utakmica odigranih na Mundijalima.

"Mađarska laka konjica", "Zlatni tim" ili "Moćni Mađari", ubjedljivo najjači tim na svijetu u tom trenutku, doputovao je na Svjetsko prvenstvo u Švajcarskoj 1954. godine kao apsolutni favorit. Očekivalo se da se aktuelni olimpijski šampioni iz Helsinkija 1952. godine prošetaju do titule i rutinski osvoje trofej koji su do tada podizali samo Urugvaj i Italija. Ekipa koju mnogi nazivaju i najboljom evropskom reprezentacijom svih vremena nije stigla do pehara zbog - "Čuda u Bernu".

Raskvašeni teren i njemačka osveta u finalu spriječili su Puškaša, Kočiša, Hidegkutija i ekipu da postanu svjetski šampioni, iako ništa nije ukazivalo da je to uopšte moguć scenario - nakon ubjedljivih pobjeda u grupi protiv Južne Koreje (9:0) i Zapadne Njemačke (8:3), Mađari su eliminisali Brazilce nakon "Bitke za Bern", a zatim u aktuelne šampione Urugvajce (4:2) nakon dva gola Kočiša u produžecima. Sve je bilo spremno za finale protiv Zapadne Njemačke...

Kad kažemo sve mislimo i na najboljeg fudbalera tima Ferenca Puškaša koji je zbog povrede propustio prethodna dva meča, ali ne i finalni susret - našao se u timu za meč koji je Mađarima mogao da donese trofej, a fudbalsku mapu Evrope skroji na drugačiji način nego što je sada znamo.

Već poslije osam minuta velikog finala bilo je 2:0 za Mađarsku jer su Puškaš i Cibor pogađali mrežu Nijemaca. U tim trenucima djelovalo je da će meč biti repriza onog iz grupne faze, kada su Nijemci sa punom mrežom golova napustili teren... Ali, Nijemci su to! Dva minuta kasnije bilo je 2:1 zbog gola Morloka, a još nekoliko minuta kasnije 2:2 jer je pogodio i Ran, koji je kasnije bio strijelac i pobjedonosnog gola.

Ferenc Puškaš, u tom trenutku trener Panatinaikosa, drži trening u Beogradu pred meč KEŠ sa Crvenom zvezdom (1973).

"Laka konjica" je imala inicijativu, velike šanse i priliku da uradi najveću stvar u istoriji mađarskog fudbala, ali u tome nije uspjela. Blato svakako nije pomoglo - kiša je i tog dana u Bernu padala isto kao ovih dana, kada Crvena zvezda igra za evropsko proljeće. U blatu su ostale nade da će "Moćni Mađari" postati svjetski šampioni, a do prve od četiri mundijalske titule stigla je Njemačka.

Nemoguće je tražiti paralele između Mađarske reprezentacije od prije 70 godina i klupskog fudbala u današnjoj Evropi, ali jasno je da Zvezdine nade ne mogu da ostanu u blatu. Pa čak i ako to znači da večeras Šerif Endiaj mora da bude i bolji od Šandora Kočiša, Osman Bukari od Ferenca Puškaša, a Mirko Ivanić od Nandora Hidegkutija.

