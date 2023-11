Ranko Stojić: Zvezdin problem je na klupi, nisam siguran ni za Superligu!

Poznat menadžer i stručni konsultant otvoreno rekao šta je osnovni problem crveno-bijelih. Odnosno - ko!

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Poznati srpski menadžer, bivši fudbaler, a sada stručni konsultant TV Arena sport Ranko Stojić otvoreno je govorio o problemima Crvene zvezde nakon njene eliminacije iz Lige šampiona. Prema njegovom mišljenju, prvi i osnovni problem Zvezde ima veze sa stručnim štabom i prvim čovekom na klupi, Izraelcem Barakom Baharom.

"Ovde smo navikli da priznamo grešku kad pogriješimo, a da istovremeno budemo realni. Jedan od problema u Zvezdi je trenerski 'staf'. Prvi sam rekao da je dobar trener, na osnovu onoga što sam gledao protiv Zvezde i Olimpijakosa, ali to nije moj posao, kad se bira trener morate da znate sve karakteristike, pozitivne i negativne. Komunikacija je danas jedna od najbitnijih stvari. Sa medijima, upravom, pogotovo sa igračima, svakodnevno. Komunikacija znači motivaciju ili drugu vrstu razgovora, kada nekoga treba probuditi. On nema nikakvu vrstu komunikacije sa igračima, apsolutno nikakvu. To je ozbiljan hendikep. Kompletno promašen pripremni period. Sve je obrnuo. Imao je dva mjeseca do Lige šampiona. Pripremao je tim za turnir u Rusiji, umjesto da ga fizički priprema. I kad je Fiorentina 20 dana radila na fizici, jer će im ta fizika donijeti to što je potrebno kad dođu septembar, oktobar, kad dođu loši tereni, a Zvezda to nije imala. Nije imala nikakve fizičke pripreme, mnogo lutanja... To je jedan od problema Crvene zvezde. Taj problem nije lako riješiti, taj staf mnogo košta, znamo kakvi tu problemi mogu biti. Ali i sad kad je ostao samo domaći šampionat, nisam siguran da ovaj stručni štab, koji ne poznaje ligu, može da iznese sezonu onako kako bi trebalo da iznese", rekao je Stojić.

Govorio je i o šok-promašajima Šerifa Ndiajea. "To je bila utakmica gdje moraš da pokažeš kvalitet, ako si prvi, centralni napadač, moraš da pokažeš realizatorske sposobnosti. Kod prve šanse, reći će ljudi 'Dobro, golman je odbranio', ali svaki iole dobar golman će to odbraniti. Golman je to pročitao vrlo lako. Zabranjava me druga situacija, gdje je dobar, odličan centaršut, a on koji ima visinu i sve, niti je imao dobar tajming, niti dobar udarac glavom. To su za prvog centarfora stvari koje ili moraju da se poprave, ili su neoprostive", rekao je Stojić.

Upitan za utakmicu u Bernu, on je rekao da je Zvezda odigrala dobro, da je vezni red dobio bitku protiv domaćih, ali da ništa od toga nije bilo dovoljno. ""Kako je i Dragović rekao, moramo biti realni, koliko god da je veliko razočaranje, igra Zvezde nije bila loša. Zvezda je u sredini terena odigrala jednu od najboljih utakmica, bilo je oduzetih lopti, presječenih napada, iz tih oduzetih lopti bio je veliki broj šansi. Realizacija je zatajila, ništa ne bi promijenilo to da li je prva, druga šansa, bilo ih je još. Zvezda je igrom na sredini terena napravila kao da je to klub najbolje plasiran u Ligi konferencija. Mnogo izgubljenih lopti Jang Bojsa, nisu ostavili naročit utisak, nije bilo sreće i umješnosti da se to konkretizuje. Na kraju, proslavili smo golmana Jang Bojsa, koji je imao četiri-pet odličnih intervencija, to moramo reći"

Govorio je o još jednom tragičaru Zvezde - Osmanu Bukariju. "Bukari? Kad pogledamo njega u brzini, ima perfektnu tehniku, ali odluke su mu najčešće veliki problem i čini se da mu je previše da igra važne utakmice na svaka tri dana, jer tu onda inteligencija dolazi do izražaja, psihološka svežina da bi se donosile prave odluke. Ali nije samo on, mora se reći da je i Mijatović imao dvije šanse, Kraso, Hvang... Jang Bojs je pokazao nivo Lige konferencije, a utakmica je bila na nivou Lige Evrope. Bio je ovo meč tranzicije".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Zvižduci Baharu Izvor: Kurir Izvor: Kurir