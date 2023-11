Bruna je potvrdila da više nije u vezi sa Nejmarom.

Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi

Samo mjesec dana pošto je Nejmar postao otac, njegova djevojka i majka djeteta Bruna Bjankardi je saopštila javno da su njih dvoje raskinuli. Ljepotica nije navela razlog za rastanak, ali se vrlo lako može naslutiti o čemu se radi pošto je njihova veza već mjesecima unazad bila veoma turbulentna. Nejmar je prevario svoju partnerku dok je bila trudna, potom se izvinjavao i plakao na društvenim mrežama, ali vjerovatno u cilju da porođaj protekne bez ikakve drame - Bruna se pomirila sa fudbalerom i odlučila zatim da ga "šutne" kada donese dijete na svijet.

"Ono je privatna stvar, ali pošto me stalno povezuju sa raznim vijestima, sumnjivim stvarima i šale se na moj račun, moram da vas obavijestim da ja nisam u vezi. Mi smo Mevini roditelji i to je razlog našeg odnosa. Nadam se da me više nećete povezivati sa takvim vijestima i tračevima. Hvala", napisala je 29-godišnja influenserka iz Brazila.

Vidi opis Rodila Nejmaru dijete prije mjesec dana, pa ga ostavila: Imali posebnu "se*s klauzulu", a fudbaler ni to nije spasilo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/screenshot/brunabiancardi Br. slika: 12 12 / 12 AD

Nezvanično, Nejmar je više puta prevario Brunu. čak je i poslije njenog porođaja bio uhvaćen sa dvije djevojke na žurci, dok je čak njemački tabloid "Bild" objavio da ovaj par ima i poseban ugovor. Preciznije, postoji "se*s klauzula" koja navodno dopušta Nejmaru da flertuje i spava sa drugim ženama. Ako ima istine u tome, definitivno Bruna nije željela da trpi nakon što je u medijima bila "bombardovana" zbog Nejmarovog zanemarivanja.

"Bru, već sam se izvinio za svoje greške, ali osjećam potrebu da to uradim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga izvinjenje treba da bude javno. Ne mogu da zamislim sebe bez tebe, ne znam da li će ovo da donese rezultat, ali danas želim da budeš sigurna da hoću da probam. Naš cilj će prevagnuti, naša ljubav prema djetetu će pobijediti, naša ljubav koju imamo jedno prema druogm će nas ojačati", napisao je Nejmar nakon što je uhvaćen u prevari, a nekoliko nedjelja kasnije doživio je tešku povredu u dresu Al HIlala zbog koje je završio sezonu.