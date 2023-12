"Predodređeno je da igra za Real!" Peđa Mijatović oduševljen Englezom: Kako se prilagodio, kako igra... Nevjerovatno!

Legendarni Predrag Miajtović sipao je pohvale na račun Džuda Belingema koji ove sezone briljira u dresu Reala.-

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Džud Belingem je u junu proslavio tek 20. rođendan, ali već sad ne prestaje da oduševljava navijače širom Evrope i svijeta.

Engleski reprezentativac je od proteklog ljeta član Real Madrida, stigavši iz Borusije Dortmund, a u svojoj debitantskoj sezoni u najtrofejnijem klubu na svijetu uspio je da na 16 utakmica u svim takmičenjima postigne čak 15 golova!

Tomn učinku dodao je i četiri asistencije, po dvije u Primeri i Ligi šampiona, pa je već sad jasno da Madriđani nisu pogriješili kad su odlučili da "razbiju kasicu" i dovedu Engleza iz Bundeslige za 103 miliona evra i obavežu ga šestogodišnjim ugovorom.

Rijetko ko u Evropi ostaje imun na Belingemove partije, što je slučaj i sa nekadašnjim prvotimcem Real Madrida i bivšim reprezentativcem Savezne Republike Jugoslavije Predragom Mijatovićem, kojeg navijači Los Blankosa pamte po pobjedonosnom pogotku iz finala Lige šampiona 1998. godine protiv Juventusa.

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Bivši napadač rođen u Podgorici sipao je, u razgovoru za AS, epitete na račun engleskog asa.

"Nevjerovatan je način na koji se prilagodio, kako igra i kako se povezao sa saigračima koji imaju velike karijere, osvojivši pet titula prvaka Evrope! Način na koji je uspio da se poveže sa Real Madridom od prvog minuta govori mi da je veoma inteligentan momak i da je predodređeno da bude fudbaler Reala. I dalje ne mogu da vjerujem da se ovo događa. Dva mjeseca takmičenja a već igra i ponaša se kao veteran, kao da je tu već deset godina. Mi koji smo igrali u ovom klubu znamo koliko je to komplikovano, veoma teško, i to govori mnogo stvari o njemu. Međutim, na mene najjači utisak, osim pogodaka i nastupa, ostavlja njegovo ponašanje i veza sa klubom, navijačima. Nikad niko nije to uspio tako brzo i tako dobro", oduševljen je Belingemom Mijatović, koji je odigrao ukupno 118 utakmica u dresu španskog velikana i postigao 36 golova, uz 14 asistencija.

Osim pomenute evropske titule, sa Realom je Mijatović osvojio još tri trofeja – u prvenstvu i Superkupu Španije 1997. godine, te Interkontinentalnom kupu godinu dana kasnije.

Takođe, u sezoni 1995-96 bio je proglašen za najboljeg stranog igrača u Primeri.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)