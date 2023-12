Srbija ima jednog od najboljih na svijetu! Stao pored Piksija i nahvalio "orlove": Mala je to zemlja, ali..

Selektor Engleske Garet Sautgejt hvali reprezentaciju Srbije pred Evropsko prvenstvo.

Fudbalska reprezentacija Srbije će na Evropskom prvenstvu 2024. godine igrati protiv Engleske, Slovenije i Danske, a već znamo i raspored po kome je "Gordi Albion" rival u Gelzenkirhenu već 16. juna. Upravo su Englezi i jedan od najvećih favorita na turniru, a njihov selektor Garet Sautgejt - koji već godinama vodi ekipu - ističe da je prvi cilj da se prođe grupa.

"Uvijek je lijepo kada vidite žrijeb, počinjete da planirate. Znamo tri protivnika, upoznajemo njihove igrače, znamo kada ćemo igrati... Kvalitet u grupi je jasan, sve zemlje imaju dobre igrače iz moje perspektive. Što se tiče našeg tima, četiri-pet godina godina smo skupljali iskustvo, napredovali, velika su očekvianja ispred nas. Prvi izazov je ispred nas da izađemo iz grupe. Moramo početi od nule i naći načlin da prođemo grupu", poručio je Sautgejt odmah poslije žrijeba.

Nije mu bilo teško da identifikuje koja je najveća opasnost po njegovu ekipu u Gelzenihrenu:

"Aleksandar Mitrović je naravno tu, on je jedan od najboljih na svijetu. Može da riješi utakmicu ni iz čega. Srbija uvijek ima dobre igrače, s obzirom na populaciju koja je prilično mala. Tehnički kvaliteti su sjajni, to će za nas biti težak posao", naglasio je on.

U drugom kolu, Srbija će igrati 20. juna protiv Slovenije na "Alijanc Areni" u Minhenu, a treći meč će biti na programu 25. juna 2024. godine protiv Danske, takođe na "Alijanc Areni".