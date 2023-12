Rusi smirili Bahara, evo zašto Buvač nije opcija!

Željko Buvač navodno nije pričao sa rukovodstvom Crvene zvezde, prenose Rusi.

Izvor: YouTube/ FC Dynamo Moscow/Screenshot

Crvena zvezda ne može da bude u potpunosti zadovoljna radom Baraka Bahara, a iako je rukovodstvo nedavno dalo podršku svom treneru, sve više se u javnosti priča o njegovoj smjeni. Tako se danas pojavila informacija da bi Baharov nasljednik mogao da bude čak Željko Buvač, pod uslovom da Izraelac raskine ugovor sa klubom sa "Marakane".

To bi podrazumijevalo veliki finansijski gubitak po Zvezdu, ali bi dovelo i do vrlo teške misije ubjeđivanja Buvača da se uopšte vrati trenerskom poslu, pošto je po odlasku od Jirgena Klopa - kome je godinama bio pomoćnik - pronašao sebe u potpuno novoj ulozi i danas je direktor Dinama iz Moskve. Upravo to su i ruski mediji apostrofirali kada se pojavilo njegovo ime u kombinacijama za trenera Crvene zvezde.

"Zamjenik generalnog direktora Dinama Željko Buvač nije pričao sa čelnicima kluba na temu mogućeg odlaska u Crvenu zvezdu na mesto trenera. Buvač je mogao, da je želio, da vodi i Dinamo, ali se o tome nije razgovaralo. Doao je sa stavom da ne želi da trenira i sada je potpuno zadovoljan ulogom jer se bavi transferima, ali je istovremeno u sijenci", prenio je poznati ruski mediji "Sport Ekspres" i na taj način sigurno umirio Baraka Bahara, ali i njegov stručni štab, koji bi takođe dobio veliki novac u slučaju otkaza u Zvezdi.

Podsjetimo, Buvač je sa Klopom bio od 2001. do 2018. godine u ulozi asistenta, dok je potom 2020. godine preuzeo ulogu direktorsku ulogu u Dinamu iz Moskve gdje je recimo izabrao i Slavišu Jokanovića za trenera, međutim saradnja nije dugo potrajala zbog loših rezultata.

Što se tiče Bahara, čini se da će imati podršku do kraja kalendarske godine i na njemu je da ako je ikako moguće u pet utakmica popravi utisak o jeseni crveno-bijelih.