Nemanja Radonjić uništava karijeru! Trener Torina opleo po srpskom fudbaleru

Ivan Jurić imao je šta da kaže Nemanji Radonjiću koji je nezadovoljan "sklanjanjem" iz tima.

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić izbačen je sa treninga Torina zbog "nedovoljnog zalaganja" i zato ga trener Ivan Jurić nije uvrstio u tim za meč protiv Atalante (3:0), a njegova sudbina na sjeveru Italije je i te kako neizvjesna. Iako je mnogima taj potez djelovao kao poruka Radonjiću da može da ide iz Torina već u januaru, javio se sportski direktor i protivrečio Juriću, što će reći da ima onih koji još vjeruju u srpskog fudbalera...

Ipak, Davide Vanjati ne može da određuje Ivanu Juriću ko će igrati, a ko neće, tako da je samo na Hrvatu da odluči da li će pružiti i treću šansu Radonjiću, sa kojim je i tokom prošle sezone bio u sukobu. I odmah poslije meča mu je poručio da se smiri, kao i šta treba da uradi da bi se vratio u tim.

"Prošle sezone odigrao je najveći broj utakmica otkako igra fudbal, dali smo mu sve što smo mogli. Često nije u stanju dobro da trenira, što je neprihvatljivo za fudbal ovog nivoa. Žao nam je zbog njega jer je igrač vrhunskog nivoa, a on uništava svoju karijeru. Trebalo je da slijedi primjer Nikole Vlašića, koji je rastao u teškim trenucima. Šteta je, nadam se da može to da razumije...", poručio je Jurić svom fudbaleru.

Podsjetimo, tokom prošle sezone, Jurić je uveo Radonjića u igru protiv Juventusa i zamijenio ga poslije petnaestak minuta jer nije bio dovoljno angažovan u odbrani, pa ga kritikovao u javnosti, nakon čega se Nišlija malo "trgnuo", ali to nije bilo pretjerano dugog maha.

Radonjić je inače ove sezone odigrao tek deset utakmica na Torino i postigao je tri gola, međutim taman kada je djelovalo da bi ovo mogla da bude njegova najbolja sezona u Italiji - od početka oktobra jedva da je sakupio 11 minuta. Djeluje da je usljed toga došlo i do svađe sa Jurićem... Podsjetimo, on je karijeru je počeo u Partizanu, pa je preko Akademije Hadži stigao do Rome, Empolija, a onda i Čukaričkog. Uspon je krenuo u dresu Crvene zvezde 2017. godine, pa je za godinu dana volšebno uvećao svoju vrijednost na 12 miliona evra odlaskom u Marsej. Selio se na pozajmice u Hertu, Benfiku i Torino, a "bikovi" su ga potom otkupili.

