Šok na Tušnju - Sloboda ostala bez uprave! Rukovodstvo imenovano prije pet mjeseci, sinoć podnijelo neopozivu ostavku

Uprava Fudbalskog kluba Sloboda, na čelu sa Senadom Mujkanovićem, podnijela je na sinoćnjoj sjednici Skupštine neopozivu ostavku!

Tuzlaci su prije pet mjeseci dobili novo rukovodstvo. Povjerenje delegata Skupštine dobio je Mujkanović sa saradnicima, ali krajem kalendarske godine došlo je, kako kaže sada već bivši prvi čovjek kluba, do mimoilaženja u komunikaciji.

"U posljednje vrijeme taju nesuglasice nekih ljudi koji vode Skupštinu i koji su u Skupštini i nas koji vodimo Upravni odbor. Malo je došlo do zastoja u komunikaciji i vjerovatno je to kulminiralo ovom sjednicom, a samim tim i njen ishod je bio ovakav kakav jeste. Nismo planirali da ide u ovom smjeru, ali kada smo vidjeli kako ide ta Skupština i kako je koncipirana, na kraju krajeva kako je i sazvana, i na koji način se vodila od početka, sve nam je dalo negativnu konotaciju i od mojih članova Upravnog odbora sam dobio sugestije da mi prestanemo sa radom, da prepustimo klub nekim drugim ljudima. Jednostavno, saradnja više nije na tom nivou na kojem je bila. Ne bih da naškodimo Slobodi, klub volim iz srca i daću sve za nju. Ostajem blizqak Salobidi, spreman da pomognem i kroz sponzorstvo, ali voditi Upravni odbor nije lagana stvar i ovi ljudi koji su sa mnom radili znaju kako je to", rekao je Mujkanović medijima nakon sjednice, istakavši da nije bilo lako donijeti ovu odluku.

"Kod mene su emocije proradile, mi znamo šta smo radili, znamo koliko smo sebe davali, kakve smo rezultate napravili i kroz šta smo sve prošli ovih pet mjeseci. Taman se to dovelo u redi, ali se ispostavilo da neki ljudi izgleda ne vole ni to. Mi smo to prepoznali, nismo neiskusni, znamo da sam ja ranije vodio Slobodu, neki članovi UO su radili skoro kompletan moj prošli mandat, oko tri godine. To su iskusni ljudi koji su već vodili klubove i znaju da prepoznaju kada je čist vazduh, kada je dobra atmosfera, a kada to već postaje zatrovano, kontaminirano. Oni su rekli to što su rekli, mi smo jedinstven tim, nastupamo zajedno, ako ide jedan, idu svi", dodao je Mujkanović, napomenuvši da dobar dio Skupštine nije bio spreman za ovakav rasplet.

"Vidim da im je ovo teško palo, što je mene dodatno pogodilo i naravno da mi to nije leglo kako treba. Sloboda je naš klub, brend, nešto što se voli srcem, to se ne može na silu. To volite ili ne volite, radite ili ne radite. Mi smo radili srcem, dali sve od sbe, napravili rezlutat koji smo napravili, i u finansijskom i u rezultatskom smislu. Mislim da nikada atmosfera u klubu nije bila bolja kao što je sada bila. Takva sinergija između fudbalera, zaposlenih i uprave je bila nevjerovatna. Tako nešto pokvariti, da to više ne funkcioniše, zaista je za svaku osidu. Tako je kako je, Sloboda će nastaviti da živi i bez nas. Ponavljam, ja se stavljam na raspolaganje, šta god mogu da pomognem, tu sam", zaključio je Mujkanović.

