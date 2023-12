Zvezda htjela da zamijeni Bahara! Stigla potvrda iz Dinama

Crvena zvezda (za sada) ne mijenja Baraka Bahara, ali je razmišljala o tome, potvrđeno je iz Rusije.

Crvena zvezda ne igra dobro ove jeseni i većina smatra da je to do novog trenera Baraka Bahara. Navijači su mu zbog loših igara i ne tako bajnih rezultata dali "žuti karton", da bi potom rukovodstvo stalo na njegovu stranu i poručilo da sigurno do kraja godine neće biti smijenjen, međutim da se razmišljalo o tome govore vijesti iz Rusije.