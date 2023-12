Obezbjeđenje upalo u 2 ujutro, uhvatilo Švajnija sa... rođakom?! Svi skandali srpskog zeta - i Merkelova ga smirivala

Bastijan Švajnštajger dugo je bio neobuzdani njemački talenat, koga su "umirivali" u klubu, u reprezentaciji... Pa sve do vrha države!

Bastijana Švajšntanjgera (39) Srbija je iz privatnog ugla odlično upoznala poslije septembra 2014, kada je stupio u vezu sa slavnom srpskom teniserkom Anom Ivanović, sa kojom se 2016. vjenčao i sada imaju tri sina i žive u srećnom braku. Njemački as, koji radi i kao stručni konsultant na jednoj TV stanici, rado dolazi u Beograd, posjećuje utakmice Partizana u košarci, ima i svoje društvo, odlazi na padel na Adu Ciganliju i uživa u životu kraj Ane i djece. Kada je bio mlađi, dok je gradio fudbalsko ime i postajao jedan od najvećnih njemačkih asova u novijoj istoriji, takođe je uživao u životu, ali na način zbog kojeg je često prelazio granicu pristojnog ponašanja, pa i zakona.

Prije svega, Bastijan je pre veze sa Anom čak sedam godina bio u emotivnom odnosu sa Sarom Brandrner. Oni su se rastali u trenutku njegovog najvećeg uspjeha u karijeri, osvajanja Svjetskog prvenstva sa Njemačkom 2014. godine u Rio De Žaneiru. Cijelom svijetu je pokazao raskid sa njemačkim modelom tako što je precrtao njeno ime na kopačkama. "Mnogi su vjerovali da će Bastijan i Sara da se vjenčaju, ali je umjesto toga Bastijan brzo poslije raskida otpočeo vezu sa Anom". Iako su i tokom Anine i Bastijanove veze tabloidi nagađali da "raskidaju", da "se on vraća bivšoj", to se nikad nije dogodilo.

Bastijan se skrasio kraj Ane, prethodno je godinama bio "miran" i kraj Sare, ali je u ranoj mladosti imao reputaciju koju je "Bild" opisao prilično slikovito: "Voljen od muškaraca, obožavan od žena. Niko nije kul ili lud kao on."

Švajnštajger je odrastao u Bajernu, najvećem njemačkom klubu i jedinom za koji je igrao u rodnoj zemlji. Od svoje 14. godine, 1998, bio je član Bavaraca sve do rastanka 2015. godine, a u njemačkom gigantu su se u tinejdžerskim danima borili i sa njegovim tada teško obuzdanim karakterom. Sin posvećene katoličke porodice, od oca Alfreda, bivšeg fudbalera i majke Monike, Bastijan je odrastao uz veliku pažnju prema veri i prema fudbalu. Kasnije je tu pažnju preusmjeravao i na izlaske, provode, pa je 2002, kada je imao 18 godina, uhvaćen u klupskoj sauni sa djevojkom u bikiniju - i to u dva časa ujutru! Fudbaler i djevojka pokušali su da se izvuku, ali je aktivirani alarm podigao uzbunu obezbjeđenju, pa su utrčali i zatekli fudbalera i djevojku.

"Švajni, kako ga saigrači zovu, doveo je mladu, 18-godišnju djevojku u klupski centar koristeći svoju karticu za ulazak. Švajnštajger se zabavljao sa mladom damom u bazenu gdje se Oliver Kan, Mihael Balak, Đovani Elber i ostali igrači obično opuštaju poslije mečeva. Kada je aktiviran alarm, dotrčali su pripadnici obezbjeđenja. 'Bila je to moja rođaka, htio sam da joj pokažem profesionalnu scenu", pisao je tada Bild o fudbalerovoj noćnoj avanturi u trening-centru.

U tom periodu, Švajnštajger je bio viđen i u diskoteci u četiri sata ujutru, vozio je automobil brzinom 150 kilometara na sat tamo gdje je dozvoljeno 80... Iako je bio jedan od malobrojnih lokalnih Bavaraca u Bajernovom timu, u klubu su bili veoma strogi i nije imao nikakvu protekciju, pa je morao da plati kaznu - najprije policiji, a potom i klubu. Trener Otmar Hicfild branio je tada mladog "Švajnija".

"Sve je sređeno. Nadam se da shvata da čak i kao mladi profesionalac, on mora da bude uzor", govorio je tada šef struke njemačkog kluba.

I pored tih upozorenja, on je nastavljao da se ludo zabavlja na početku svojih dvadesetih, pa je bio viđan i u diskoteci u četiri sata ujutru, na dan kada je igrao utakmice, a 2006. godine je ponovo napravio problem prebrzom vožnjom. Za volanoom svog Audi R8, sa 420 konjskih snaga u svojim rukama, minhenska policija zaustavila ga je kada ga je uhvatila da vozi 180 kilometara na sat tamo gdje je dozvoljeno 80 km/h.

Dok je njemačka reprezentacija pravlia tim koji je 2014. postao šampion svijeta, svi su znali da će Bastijan biti jedan od njegovih lidera, ali da će morati da "smiri glavu". To se i dogodilo, a kada je jednom prilikom na Evropskom prvenstvu 2008. godine "izgubio glavu" u porazu protiv Hrvatske (1:2), kada je Jerku Leku gurnuo na pod, oglasila se i Angela Merkel. "Prestani da praviš sve te budalaštine!", upozorila ga je ona.

Godinama kasnije, kada je Bastijan uveliko postao njemačka legenda, osvajač Lige šampiona, Svjetskog prvenstva, svjetski poznati ambasador svoje zemlje, ponovo se sreo sa bivšom kancelarkom. Ovog puta, doveo je svoju suprugu Anu Ivanović u njen kabinet, na srdačan razgovor. "Draga gospođo Merkel, bilo je veliko zadoljstvo mojoj supruzi Ani Ivanović i meni da vas posjetimo u januaru 2019. Čestitamo vam na svemu što ste uradili kao savezni kancelar, hvala vam i želim vam sve najbolje u budućnosti", napisao je Bastijan kada je Merkel napustila kancelariju.

"Iskreno, Basti toliko voli da dođe u Beograd i uživa ovdje. Išao je na padel sa mojim bratom i nekad mi se čini da više uživa u Beogradu nego ja, jer sam ja uvijek na sto strana, a on uvijek nađe vrijeme da popije kaficu, ode na padel, na golf, da ode na utakmicu, ali sve u svoje vrijeme", kaže Ana Ivanović

Nekad neobuzdani mladić sada je otac trojice sinova i brižan suprug, koji uživa u Beogradu i Srbiji i samo jedno ne shvata - kako njegova supruga nema vremena za uživanje, kao i on.

"Uvijek me prvo nasmije, a onda mi kaže samo 'Ali ti imaš problem sa organizacijom', što je mnogo smiješno, jer sam ja jako organizovana. A, ja njemu pokušavam da kažem da nemam problem sa organizacijom, već imam previše stvari koje pokušavam da stavim u jedan dan, ali on to ne razumije. On se organizuje i da odmori, da popije kafu i onda ne može da razumije da i ja ne mogu isto tako. U kući pričamo na engleskom. Malo sam tek sad naučila i polagala test D1, pa mi je to bilo najlakše. Jedini je problem što kad hoćemo nešto da kažemo krišom da djeca ne razumiju, nemamo drugi jezik, jer ne razumijemo, a oni pričaju sva četiri", kazala je Ana u podkastu "ALESTO".

Ona je govorila i o neprijatnim momentima njihove veze, kada su ih paparaci pratili po Čikagu, gdje je Bastijan završio karijeru 2019. godine. "I dan-danas je to napadno kada su paparaci u pitanju, pogotovo i zbog djece. Neki put je to malo previše. Nemam način da se branim od toga. Kad smo bili u Čikagu, primijetili smo paparaca i tata je otišao do njega i rekao mu 'Izvinite, molim vas, ovo je privatno vrijeme, šetamo, molim vas, ispoštujte to'. To je bilo prije nego što smo imali djecu. Paparaco mu je rekao da je došao da napravi slike i da neće otići prije nego završi. 'Možete da šetate da vas slikam ili ću vas juriti cijeli dan. To su dvije opcije'. Tata se vratio i rekao 'To je to'. To je bio njemački novinar", govorila je Ana.

