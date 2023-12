Jovana Mijatovića očekuje još "vječiti derbi"! Juve, Zenit, Fejenord čekaju... Da li je to posljednji meč?

Jovan Mijatović, "Vejn Runi Crvene zvezde", mora biti napadač crveno.belih u 171. večitom derbiju u Humskoj u sredu. A, šta onda? Dok ovako igra i dok ga skauti gledaju - odgovor na to pitanje nije jednostavan!

Najbolji fudbaler Crvene zvezde u ovom trenutku ima 18 godina i pet mjeseci. Zove se Jovan Mijatović i strelac je het-trika u Subotici protiv Spartaka, kojim su crveno-bijeli pobijedili i osigurali prvo mjesto uoči odlaska na 172. "vječiti derbi" protiv Partizana u Humskoj. U ovom trenutku, najveće i najčešće pitanje među navijačima Zvezde je da li će to biti posljednja utakmica mladog Mijatovića u crveno-bijelom?

Perspektivni centarfor sa "devetkom" na leđima član je omladinske reprezentacije Srbije, a prvotimac Zvezde je od prošle godine, kada je prekomandovan pod vođstvom Miloša Milojevića među seniore. U septembru 2022. prvi put je sjedio na klupi, debitovao je u Ligi Evrope protiv Ferencvaroša prije nego u Superligi, a i u meču u Budimpešti, kao i ove nedjelje protiv Mančester sitija, skrenuo je pažnju na sebe i nije mu mnogo nedostajalo da bude strelac.

Borbeni i savršeno spremni napadač došao je u prvi plan dok je odmicala polusezona na izmaku, u kojoj je u haotičnoj situaciji Crvene zvezde i konstantnim promjenama i tima i formacije Baraka Bahara on našao svoje mjesto. Tačnije, izborio se za njega i za to je bio nagrađen i nastupima u Ligi šampiona, u kojoj je dva puta pogodio stativu protiv Mančester sitija u srijedu na "Marakani". Malo je nedostajalo da se Evropi predstavi u velikom svjetlu kao i Dejan Stanković svojevremeno protiv Kajzerlasuterna, ali je het-trikom protiv Spartaka pokazao da mu je taj nastup samo povećao samopouzdanje. I da je zaista mislio to što je rekao kada je izgovorio da su se igrači Mančester sitija "dobro nosili sa njim".

Dok se za njega već interesuju Juventus i Fejenord i dok se Zenit navodno sprema da iskoristi unaprijed dogovoreno "pravo preče kupovine" i da ga uskoro upari sa Strahinjom Erakovićem, sigurno je da je Mijatoviću trenutno u glavi samo 171. "vječiti derbi", zakazan za srijedu u Humskoj, u Partizanovom domu. Mjesecima odlagana najveća utakmica srpskog fudbala biće i oproštaj od polusezone, a Mijatović je svojim golovima i nastupima dao dovoljno razloga da navijači strijepe da li će to biti i njegov oproštaj od matičnog kluba?

U dresu prvog tima, Mijatović je odigrao 35 utakmica i dao je 10 golova. Pogađao je za važne pobjede protiv Javora u oktobru, Radnika iz Surdulice u novembru, Železničara u Pančevu, Mladosti iz Lučana u Beogradu... Iako je Zvezda u finišu prelaznog roka platila za Šerida Endiajea (27) četiri miliona evra, neuporediva su njegova tri gola u 19 nastupa za crveno-bijele (dva u Kupu) sa značajem onoga što je Zvezdi dao devet godina mlađi napadač, koji je Baharu od juna bio "pred nosem" i za koga mu je bilo potrebno nekoliko mjeseci da mu povjeruje. A, kada je shvatio šta ima, odmah je dobio velike i važne pogotke od univerzalnog napadača sa nadimkom "Bekam", stečenim tokom godina školovanja na Marakani. Jedan je od najboljih Zvezdinih đaka i igrač je koga će Bahar morati da stavi u tim u Humskoj, ma kakve bile njegove kombinacije starnih 11 i promjene kojeima je nerijetko pravio iznenađenja i protivnicima i navijačima Zvezde. Sada bi bilo iznenađenje samo jedno - da Mijatović ne bude u špicu u Humskoj.

