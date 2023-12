Grobari bojkotuju derbi u Humskoj! Igraju Partizan i Zvezda, oni neće da gledaju meč!

Odluka najvatrenijih navijača Partizana je konačna, ne posjećuju najveći meč srpskog fudbala.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde u srijedu od 18.00 u Humskoj igraju veoma važan "vječiti derbi" i odlučuju o jesenjem šampionu u Srbiji, ali već sada je jasno da stadion neće biti pun. Što se tiče navijača crno-bijelih, za njih je ovaj meč isti kao i svi prethodni u Humskoj ove jeseni, pa će nastaviti da bojkotuju utakmice voljenog tima na svom stadionu.

Odluka da se mečevi bojkotuju dok aktuelna uprava ne napusti klub ostaje na snazi, navodi se u saopštenju navijača, koji su se danas oglasili. Oni su poručili da žele da stave tačku na spekulacije i da potvrde da neće gledati najvažniju utakmicu srpskog fudbala!

"S obzirom na to da se odgođeni 171. vječiti derbi igra u srijedu, a da ponovo kolaju razne priče i spekulacije oko toga da li se Grobari pojavljuju na stadionu, vrijeme je da se sve te kafanske priče opovrgnu i stavi tačka na njih. Karte za jug puštene su u slobodnu prodaju, ali još jednom apelujemo na sve da ih ne kupuju, jer je više nego ikad potrebno da budemo jedinstveni u ovoj odluci! Jedan derbi ne smije da bude razlog da se odustane od borbe za bolje dane kluba, koja je mnogo dublja i teža. Od početka bojkota apsolutno se ništa nije promijenilo, Vazura i pijuni su i dalje tu gdje jesu, stadion se i dalje raspada, omladinska škola propada, Teleoptik i dalje prokišnjava, dugovi su toliki da je normalno funkcionisanje kluba svakog dana dovedeno u pitanje, a na sve to su uspjeli da nam podijele sportsko društvo i da nam zbog ličnih interesa unesu nemire i u druge sekcije. Igrači i radna zajednica nemaju redovna primanja pa je u skladu s tim još i dobro što smo u ovom periodu godine i dalje, koliko toliko, još uvijek konkurentni za prvo mjesto. Ujedno, velike utakmice su i one na kojima se naše odsustvo najviše osjeća, pa samim tim i bojkot ima najveći efekat baš na ovakvim utakmicama. Sada se pokazuje svijest i odlučnost! Sada pokazujemo da li nam je zaista bitna borba za nešto više i bolje, a to ne smije da nam slomi želja za derbijem, nezrelost i nerazmišljanje na duge staze", navodi se u saopštenju navijačke grupe!

Podsjećamo, navijači Partizana tokom čitave sezone bojkotuju mečeve na domaćem terenu i ne posjećuju južnu tribinu stadion u Humskoj, već odlaze samo na gostovanja. Na utakmicama koje su fudbaleri Partizana igrali kao gosti, navijačka grupa je pružala maksimalnu podršku igračima i pravila fantastičnu atmosferu.