Novo dramatično obraćanje trenera Partizana poslije još jednog kiksa njegovog tima.

Izvor: YouTube/TV Arena sport/screenshot

FK Partizan odigrao je neriješeno 3:3 protiv Radničkog 1923 u Humskoj, a treneru crno-bijelih Igoru Duljaju zasmetalo je to što su Kragujevčani došli u Humsku u punom sastavu, bez čuvanja igrača sa tri žuta kartona od eventualne suspenzije u meču protiv Radnika iz Surdulice u srijedu. U još jednom emotivnom obraćanju, Duljaj je rekao da "niko ne bi trebalo da se pravi lud" i da bi trebalo da se vidi da se protiv crno-bijelih vodi "fudbalski rat".

"Dogovorili smo se da uđemo agresivno od početka, primiti olako dva gola je nedopustivo. Vratili smo se u igru, iz svoje greške primili smo treći gol, pa smo opet uspjeli da izjednačimo. Radnički nam je ukazao povjerenje, oni su igrali protiv Partizana sa čak četiri igrača koji su imali tri kartona. Veoma hrabro. Dobili su ono što su htjeli, jedan bod, čestitam im na osvojenom bodu. Svojim igračima mogu da čestitam kako su se borili u nekim trenucima, ali mnogo je da primimo tri gola na ovaj način. Vratiti se tri puta je veoma teško, ali nema kuknjave. Moram da kažem da se na neki način vodi veliki fudbalski rat protiv Partizana. Da se ne pravimo ludi, svi znamo o čemu se radi. Ko gubi, ima pravo da se ljuti, a ekipi Radničkog sve čestitke, jer protiv Partizana svi igraju, kad imaju tri kartona, šest i 19, neka me shvati ko kako hoće, kolegi sve čestitke i puno sreće", rekao je on za TV Arena sport.

Vidi opis Igor Duljaj: Protiv Partizana se vodi fudbalski rat! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Sljedeći meč Partizan će igrati u srijedu, u 171. "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde od 18 časova. "Biće veoma teško pred derbi, imamo dosta problema sa povrijeđenim igračima, Sveta Marković igrao je povrijeđen, Severina je ušao sa dva treninga poslije mjesec dana, tu smo bili u deficitu. Opet, moram da kažem da smo na neki način postigli nešto što niko nije očekivao. Da li to smije da raduje Partizan? Naravno da ne, jer Partizan uvijek puca na najviše ciljeve, bez obzira na to ko je trener i koji su igrači u pitanju, ali mi smo stvarno sami. Kao klub smo sami, protiv svih igramo. Sad kreće paljba 'Evo ga još jedan koji će da kuka', ali to je činjenica. Činjenica i činjenica! Ne znači da poništavam ovo što je danas Radnički uradio, zasluženo, borili su se, sva tri gola regularno, pošteno, skidam im kapu. Očigledno im je bila važnija utakmica protiv Partizana, jer smo došli u situaciju da oni protiv Partizana 'čiste kartone'. To još nisam vidio i čuo", rekao je Duljaj.

"RADNIČKI 1923 UVIJEK OVAKO IGRA!"

Izvor: MN PRESS

Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić rekao je da njegov tim u svakom meču ide na pobjedu. "Neki su nas porazi koštali jer igramo u ovom sistemu igre, ali igramo na isti način, da li je to Partizan ili neko drugi. Ostaje žal što nisu tri boda, ali da nam je neko ponudio bod, prihvatili bismo. Čestitam igračima, i jednoj i drugoj ekipi zbog meča sa velikim intenzitetom, i okrećemo se sljedećem meču. I prethodna utakmica protiv Partizana bila je ravnopravna dok nismo primili gol, bila je dobra igra, a ovo je recept i podstrek za dalje. Ova ekipa može bolje i bolje da igra, ali potrebno nam je mnogo rada. Tako se nadamo najboljem"