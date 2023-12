Igor Duljaj nakon (k)iksa Partizana: S obzirom na okolnosti u srpskom fudbalu...

Trener Partizana o kiksu protiv Radničkog 1923.

Partizan je kiksnuo, odigrao neriješeno protiv Radničkog 1923 i sa minusom od dva boda dočekuje Crvenu zvezdu u srijedu, u 171. "vječitom derbiju". Poslije meča, trener Igor Duljaj na momente se "kiselo" osmijehnuo i preuzeo na sebe odgovornost.

"Ne može da bude popularan rezultat kad date tri gola, a ne pobijedite. To govori da i pored velike želje, koncentracije i priče da bi trebalo da uđemo maksimalno skoncentrisani... Možda bi sve bilo drugačije da je Aldo u 1. minutu postigao gol, ali to ne može da bude opravdanje. Da li je ekipa pod stresom i pritiskom, ja im ne stvaram pritisak. ovakve utakmice se događaju, Radničkom čestitam na utakmici i na borbi za svaku loptu. Ako ovako budu igrali, završiće malo više. Simptomatično je da su imali po tri ili četiri igrača koji su imali po tri kartona, pa su očigledno htjeli da 'čiste' kartone. Ne znam da li to da shvatim kao poštovanje prema nama ili nešto drugo, ali... Oni su ostvarili cilj i čestitam kolegi i igračima Radničkog".

Komentarišući veliku grešku Siniše Saničanina, Duljaj je rekao da ne želi da prstom upire ka igračima, niti želi da bilo ko to radi. "Šta god bilo ko da kaže, uvijek ću da zaštitim igrača. Greške su sastavni dio fudbala i nije naravno lako, ako mislimo na Saničanina. To je moja krivica, moja odgovornost za svaki loš rezultat. Neko može da kaže da bi trebalo da napustim poziciju trenera Partizana ako sam odgovoran, a to nije problem, ne treba praviti veliku dramu oko svega, jer smo postigli i mnogo više nego što su drugi očekivali, s obzirom na okolnosti koje su prisutne u srpskom fudbalu... Idemo dalje da se borimo pošteno, kako i umijemo. Sveta Marković je igrao maltene povrijeđen, Severina sa dva treninga poslije pauze od mjesec dana, mali Stjepanović igrao je kao bonus i nismo imali mnogo varijanti što se tiče izmjena. Kvinsi Menig igrao je pod velikim bolom, primio je i injekcije, vidjelo se da nije još spreman. Šta je, tu je, sutra je slobodan dan, pa da se pripremimo koliko možemo za Crvenu zvezdu".

Da li će priprema za Zvezdu biti posebno teška? Derbi je zakazan za srijedu u 18 časova, a crno-bijeli će se poslije slobodne nedjelje spremati za taj meč dva dana u Sportskom centru "Teleoptik" u Zemunu. "Svaka utakmica nam je teška za pripremu, šta je lako kada je Partizan u pitanju? Dajte mi jednu olakšavajuću okolnost kada je Partizan u pitanju, šta je to lako? Koji je uslov da neko bude šampion? Dajte mi tri uslova da bismo postigli što neko misli da možemo. Da li može jedan uslov neko da mi da? Nemate odgovor. Moja odgovornost je takođe velika, ali protiv igrača i ekipe da nešto kažem? To sigurno nećete čuti. Ako neko treba da ispašta, to sam ja. Ovi momci su uradili stvari koje mnogi nisu očekivali, ovi momci su uspjeli da natjeraju mnoge navijače da se vrate, u ovo vrijeme su u prošlosti neke proglašavali šampionom, sada je to malo problem, ali život ide dalje. Radničkom čestitam na osvojenom bodu i na velikoj borbi koju su pokazali protiv Partizana".

Pogledajte kako izgleda tabela Superlige:







Partizan će poslije "vječitog derbija" otići na zimsku pauzu, jer je kolo nakon toga zbog hladnoće i loših terena prebačeno na drugi dio sezone.