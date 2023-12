Ne smiješ da se smiješ igraču Partizana! Igor Duljaj zagrmio: Rekao sam mu da je LOŠ ČOVJEK

"Onda se smiješ i cijelom klubu i navijačima. To nije lijepo!"

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Pred meč Partizan - Radnički 1923 (subota, 18.30), trener crno-bijelih Igor Duljaj osvrnuo se ka porazu na gostovanju Radničkom u Nišu u prošlom kolu. Ljutnja prema sudiji Marku Ivkoviću je ostala, ali Duljaj je naglasio da razumije greške i da "svi griješe", ali da ne razumije ponašanje sudije. Trener tima iz Humske naveo je da se Ivković smijao njegovim igračima.

"Iskreno, svidjela mi se reakcija igrača u svlačionici, nisu bili ravnodušni jer smo izgubili, moj stav je bio i ostao da neću da komentarišem suđenje, ali jedino mi se nije svidjelo da ne smiješ da se smiješ igraču Partizana, jer se ne smiješ samo igraču Partizana, već i Partizanu, navijačima koji su došli iz Pančeva, Beograda, Leskovca. I mi svašta kažemo sudijama, i oni su pod pritiskom, to isto nije lijepo, ali nikome se ne smijemo. Partizan ima mnogo simpatizera, preko 40 odsto, i njima se smiješ u lice. To nije lijepo, nije nas uzdrmalo", rekao je Duljaj.

Otkrio je trener crno-bijelih šta je dobacio arbitru na "Čairu". "Među sudijama imam dosta prijatelja, oni rade izuzetno težak i stresan posao, nije im lako, ali smijanje nekome u lice, kao prvo, nije prijatno, ni lijepo. Svako može da pogriješi. Uputim i ja nažalost neki put neku neprijatnu riječ. Najteža moja riječ je 'da si loš čovjek' i to je to. Mi smo sportisti, uvijek pružim ruku kad izgubimo, težim samo tome da imamo ravnopravan odnos. Da li sam pokušao da razgovaram sa njim? Ne, nema tu koristi od toga. Igrači imaju društvene mreže, rekli su da nismo poraženi i da ćemo iz ovoga izaći još jači, i to je ta reakcija, jer nisu bili ravnodušni", kazao je trener Partizana.

Uoči meča protiv Kragujevčana u subotu, Duljaj je pohvalio rad trenera Kragujevčana Feđe Dudića. "Pobijedili smo ih 4:0 u prošlom meču, ali slika na terenu bila je drugačija. Imaju odličnog trenera (Feđu Dudića, op.a.) koji ne odstupa od svoje igre i to smo vidjeli u prethodnih nekoliko utakmica, posebno protiv TSC-a, gdje su odigrali neriješeno. I Radnički i mi imamo oscilacije. Poslije utakmice u Nišu, gdje smo imali neprijatan poraz čekamo Radnički, igramo na svom terenu i najvažnije je da razmišljamo samo o toj utakmici, bez obzira na to što imamo neke probleme u timu".