Ne jedan, dva Mbapea u dresu PSŽ-a! Kilijan digao glas na trenera, pa dobio poklon za rođendan

Kilijan Mbape zaigrao pored mlađeg brata Etana.

Izvor: Profimedia/Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial

Pari Sen Žermen pobijedio je prethodne večeri Mec 3:1 (0:0) u okviru 17. kola francuske Lige 1, a istorijski trenutak dogodio se u 91. minutu. Tada je PSŽ na terenu imao dvojicu Mbapea, dvostrukog strijelca Kilijana, koji je slavio 25. rođendan, a koji je kao poklon dobio "debi za brata" Etana.

Mladi fudbaler rođen 29. decembra 2006. godine upisao je prve minute u profesionalnoj karijeri i to odmah pored brata. Etan igra na mjestu veznog fudbalera, a u PSŽ je došao 2017. godine kada i stariji Mbape. I on je ponikao u čuvenom Bondiju, da bi u Pari Sen Žermenu prvo igrao za tim do 12 godina. U prethodnih šest godina ostvario je značajan napredak i kažu da nije samo zbog starijeg brata ostao na "Parku prinčeva", nego da zaista vrijedi i da je zaslužio debi.

Za nekoliko minuta na terenu nije uspio da napravi razliku, ali šansa da igra sa mlađim bratom mogla bi da promijeni plan Kilijana za ljetni prelazni rok. Dobro je poznato da je Mbape "uvijek u ratu" sa upravom i da ga ugovor za klub veže još samo šest mjeseci, pa je slobodan da izabere novu sredinu...

Prethodnih dana se takođe pojavila informacija da je Kilijan Mbape ljut na svog trenera Luisa Enrikea zbog toga što u poslednje vreme igra na mestu centralnog napadača, a ne po krilu, međutim ostaje da se vidi da li će ga ovaj potez Španca "odobrovoljiti".