72 sata koja je čekala cijela svlačionica Zvezde: Vladan Milojević mora da "reže", ali ima veliki problem!

Vladan Milojević je imao vremena da razmisli i probere, koga će zadržati u svlačionici, a ko može da ode iz Crvene zvezde.

Crvena zvezda je imala burnu prethodnu sedmicu tokom koje je morala da smijeni trenera Baraka Bahara zbog loših rezultata, a na njegovo mjesto dovela je Vladana Milojevića. Pred njim je ozbiljan zadatak da popravi atmosferu, igre i na kraju rezultate, ali ni blizu zahtjevan kao što je to bilo kada je došao prvi put, 2017. godine. Tada nije znao ni koje igrače će povesti na pripreme na Zlatibor, dok sada vjerovatno nije siguran koga će ostaviti u Beogradu prije nego što se ekspedicija uputi na Kipar gdje će provesti zimske mjesece.

"Od ponedjeljka...", rekao je Vladan Milojević na predstavljanju u Crvenoj zvezdi u više navrata i tako jasno poslao poruku da će se danas na "Marakani" voditi ozbiljni razgovori, pošto će se odlučivati koji će to igrači sigurno ostati u klubu, koji mogu da idu u slučaju dobre ponude, koji moraju da odu, a i koji bi potencijalno mogli da budu pojačanja.

"Ja iskreno mislim da Crvena zvezda ima veliki igrački kadar, vjerovatno veći nego što je potrebno. Vidjećemo da se rasteretimo. Bilo je mnogo nezadovoljnih igrača u svlačionici, koji su očekivali da će igrati...", poručio je generalni direktor Zvezdan Terzić i najavio da će ova zima biti veoma prometna, posebno ako se zna da će Zvezda igrati "samo" dva takmičenja - Superligu i Kup Srbije i da je do kraja maja očekuje maksimalno 20 utakmica.

U ovom trenutku Crvena zvezda ima 33 fudbalera, s tim da će je već za koji dan napustiti Aleks Vigo koji se vraća u River Plejt, pa je jasno da je to previše igrača za ovako mali fond mečeva. S obzirom na to da je već po dolasku Milojevića dogovoreno da se nastavi trend forsiranja mladih igrača, to bi značilo da oni neće kao po običaju otići na pozajmice po veću minutažu (osim izuzetaka), nego će prije stranci koji nisu ispunili očekivanja moći da potraže novu sredinu. A nije da njih u igračkom kadru Zvezde nema....

Prvi koji bi mogao da ode je sat vremena po završetku derbija otišao iz Beograda. U pitanju je Kings Kangva koji je izgubio povjerenje kod Bahara i teško će ga povratiti kod Milojevića pošto djeluje kao da je mislima u drugom klubu, dok bi mogao da mu se pridruži i kolega iz veznog reda - Edmund Ado (još bez debija u dresu crveno-bijelih). Takođe, nije isključeno da Piter Olajinka napusti Zvezdu jer za njega ima interesovanja, dok u rukovodstvu i dalje vjeruju da će Žan-Filip Kraso "proraditi".

Zvezdan Terzić je već nabrojao da četvorica sigurno ne idu nigdje (Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Aleksandar Dragović i Šerif Endiaje), dok one "otpisane" treba tražiti među fudbalerima za koje ima ponuda. To su Điga, Glazer, Bukari, Stamenić, Ivanić i već pomenuti Kraso i Olajinka, ali je malo vjerovatno da će ih baš sve Zvezda pustiti prije ljeta.

Ali, šta je sa onima koji nisu spomenuti? Nepoznata je sudbina Milana Rodića, Lazara Nikolića, Miloša Degeneka, pa onda Gelora Kange, Aleksandra Kataija, Stefana Mitrovića... Dakle, "ogromna jednačina" za desetinama nepoznatih, koja bi sačekala Crvenu zvezdu čak i da je Barak Bahar ostao na klupi. Dosta toga zavisi i od priprema na kojima će se videti da li i koji fudbaleri "ne ležu" dobro u sistemu Vladana Milojevića, čiji fudbal se drastično razlikuje od onoga koji je forsirao Bahar. Otprilike, kao da Tomasa Tuhela u Bajernu sada zamijeni Dijego Simeone.

Stoga, ovog proljeća najprije treba očekivati da osnova igre Crvene zvezde budu (kao što je to i najčešće bilo) Aleksandar Katai i Mirko Ivanić, potom Srđan Mijailović i Miloš Degenek koji se uklapaju u profil fudbalera kakve inače voli Milojević, a neće biti iznenađenje ako dodatno "eksplodiraju" Vladimir Lučić, Jovan Mijatović i Kosta Nedeljković.

Ipak, Terzić ističe da se Milojević i promijenio od svog prvog dolaska u Zvezdu, prije sedam godina, kada je pisao doktorat iz "defanzivnog fudbala". Sada ne samo da nema profil igrača koji mu odgovaraju, nego ih neće ni dobiti.

Crvena zvezda sada hoće nešto sasvim drugo da bi bila konkurentnija u Evropi.

