Prvi gol Marka Arnautovića za Inter u Seriji A: "Nerazuri" ipak kiksnuli, Juventus ima priliku da se potpuno približi

Austrijski reprezentativac "upisao" se u dresu Intera u Seriji A.

Inter je prekinuo seriju od četiri pobjede i odigrao samo 1:1 sa Đenovom na "Marasiju".

Bila je to izuzetno loša predstava izabranika Simonea Inzagija, koji su tako pružili priliku Juventusu da se eventualnom pobjedom protiv Rome sutra približi na samo dva boda zaostatka na kraju 2023. godine.

Ni domaći nisu odigrlai bogzna šta, više su se orijentisali na odbranu svog gola, tako da je remi najpravedniji ishod.

Nisu "nerazuri" briljirali u prvom dijelu igre, ali su ipak prvi stigli do gola.

U finišu prvog dijela igre gosti su stigli do vođstva. Nikolo Barela pogodio je stativu nakon jedne sporne situacije u kojoj je pao Kevin Strotman. Očigledno ga je objema rukama odgurnuo Jan Bisek, ali sudijama je to promaklo, pustili su da se akcija nastavi, a lopta se odbila do Marka Arnautovića, kojem nije bilo teško da je sa metar ugura u prazan gol. Burno su protestovali Đenovljani, ali u VAR sobi ostali su "nijemi" i gol je priznat.

Bio je to prvi prvenstveni gol Austrijanca od dolaska na pozajmicu u Inter iz Bolonje, u 12. nastupu u dresu "nerazura". Prije toga ije je strijelac u duelu Lige šampiona protiv Benfike (3:3).

Ipak, pravda je zadovoljena duboko u sudijskoj nadoknadi, tačnije u sedmom minutu dodatnog vremena. Radu Dragušin kaznio je rivala i pred odlazak na odmor nakon kornera glavom izjednačio na 1:1.

Ranije danas, Napoli se mučio sa Moncom i osvojio samo bod, a bliži pobjedi bili su gosti. Ipak, šut Matea Pesine sa penala uspio je da odbrani Aleks Meret i tako aktuelnom šampionu donese bod, iako su sasvim sigurno priželjkivali sva tri. Fiorentina je u finišu stigla do pobjede protiv Torina golom Luke Ranijerija, koji je dobro skočio poslije centaršuta s desne strane Majkla Kajodea i pogodio sami ugao gola "bikova".

Lacio je na "Olimpiku" za minut preokrenuo duel sa Frozinonenom i od 0:1 stigao do 2:1, kasnije došao do još jednog gola, te tako zabilježio vrijedan trijumf u borbi za izlazak na međunarodnu scenu.

Priliku da se približi Interu Juventus će imati u subotu, kada će u derbiju 18. kola ugostiti Romu (20.45).

SERIJA A - 18. KOLO:

Fiorentina - Torino 1:0 (0:0)

/Ranijeri 83/

Napoli - Monca 0:0

Đenova - Inter 1:1 (1:1)

/Dragušin 45+7 - Arnautović 42/

Lacio - Frozinone 3:1 (0:0)

/Kasteljanos 71, Isaksen 72, Patrik 84 - Soule 57 pen/

Subota:

Atalanta - Leće (12.30)

Kaljari - Empoli (15.00)

Udineze - Bolonja

Milan - Sasuolo (18.00)

Verona - Salernitana

Juventus - Roma (20.45)







