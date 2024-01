DOŠAO SAM DA BUDEMO PRVI! Zrinjski predstavio Petrovića i dao mu "devetku" – za 9. titulu!

"Radio sam u Engleskoj, Bundesligi, Portugalu... ali ovo mi je jedan od najdražih potpisa na ugovor", rekao je Željko Petrović na predstavljanju u Mostaru.

Izvor: YouTube/screenshot - MONDO

Željko Petrović, bivši reprezentativac Jugoslavije i iskusni trener koji je radio u klubovima i selekcijama širom svijeta zvanično je predstavljen u subotu kao trener mostarskog Zrinjskog.

Na konferenciji za novinare Petrović je istakao da je presrećan što je preuzeo mostarski klub, a tokom promocije dobio je dres sa simboličnim brojem 9 – za buduću devetu šampionsku titulu Zrinjskog.

"Veoma sam ponosan što sam trener ovakvog kluba koji je u regiji ima ogromnu reputaciju. Osam puta prvak, dva kupa, ovo što je klub napravio iskorak u Evropi je za svako poštovanje, ne samo za rukovodioce kluba, već i za sve trenere koji su radili prethodnih godina“, rekao je Petrović ističući da mu je ovo poseban angažman.

"Naravno, svi radimo za finansije, ali najvažnije je da ovdje nisam došao da bih nešto zaradio ili napravio sebe važnim. Od prvog momenta mi je bilo drago, toliko sam srećan što sam došao ovdje, ali ne znam još zašto. Svaki dan koji provedem ovdje je kao da sam potpisao za klub iz Premijer lige. Radio sam u Engleskoj u dva kluba, u Bundesligi, u Portugalu ali mi je ovo jedan od najdražih potpisa u mojoj karijeri",

Njegove ambicije i ambicije kluba su jasne.

"Nisam ovdje došao da budem treći, četvrti ili peti!. Može se desiti da budeš drugi da imaš peh, ali ja sam ovdje došao da budem prvi. Mi smo pametni ljudi, pregledao sam preko 30 utakmica Zrinjskog, drago mi je što klub i kada ima manju sezonu ne padnu sa prvog na peto ili šesto mjesto. Možemo malo da padnemo, ali ćemo da se vratimo tamo gdje pripadamo", poručio je Petrović.

On je prenio riječi svog dugogodišnjeg saradnika, Dika Advokata, koji je na poluvremenu utakmice grupne faze Konferencijske lige između Zrinjskog i AZ Alkmara uvrijedio mostarski klub, koji ga je u drugih 45 minuta demantovao i od 0:3 preokrenuo na 4:3.

"Moj kolega i moj 'drugi tata' bio je kod mene na večeri 13. decembra. On je iskusan trener i pitao me 'kad krećeš', ja mu kažem 'jel znaš ti gdje ja idem', a on kaže 'Još me sramota što sam ono rekao'. Ja sam mu rekao da Zrinjski nije pobijedio samo AZ Alkmar nego i da je izbacio Utreht koju godinu prije“.

Petrović je rekao da nikad u životu nije imao ovako dobar osjećaj od prvog dana.

"Oni su napravili već nešto veliko, ali mislim da možemo da toponovimo, jer ovaj klub treba da igra Evropu stalno. Ja sam došao ovdje da budem prvi, a ne da budem drugi“, ponovio je novi trener Zrinjskog..

Petrović je rođen 1965. godine u Nikšiću, a nakon bogate igračke karijere ostao je da živi u Holandiji, gdje je nakon usavršavanja počeo trenersku karijeru kao asistent Ruda Gulita na klupi Fejenorda. Samostalno je vodio holandske klubove RKC Valvijk, ADO Den Hag i Vilem Drugi, a radio je još u Portugalu (Boavista), Japanu (Urava Red Dajmonds), Bugarskoj (Botev Plovdiv) i Hrvatskoj (Inter).

Veliki dio trenerske karijere proveo je kao asistent renomiranim Holanđanima - prvo Gulitu na startu karijere, a zatim Martinu Jolu na klupi HSV-a, Gusu Hidinku s kojim je sarađivao u ruskom Anžiju i najduže Advokatu s kojim je radio u Sanderlandu, Utrehtu i Fejenordu te na klupama reprezentacija Srbije i Iraka.

U Engleskoj je radio i kao asistent Izraelcu Avramu Grantu u Vest Hamu, a posljednji angažman imao je u aktualnoj sezoni u turskom klubu Adana Demirspor u kojem je bio u stručnom štabu još jednog Holanđanina, Patrika Klajverta.

Crnogorac je u igračkoj karijeri nastupao za Budućnost iz Podgorice, zagrebački Dinamo, Sevilju, Den Boš, RKC, PSV i Uravu, a odigrao je i 18 mečeva za reprezentaciju Jugoslavije.