Gudelj ne ide na Evropsko prvenstvo? Veliki udarac za Piksija, hitno mora na operaciju!

Nemanja Gudelj bi mogao da propusti Evropsko prvenstvo u Njemačkoj zbog povrede koljena.

Srpski reprezentativac Nemanja Gudelj gotovo izvjesno će propustiti Evropsko prvenstvo u Njemačkoj zbog toga što je pokidao meniskus koljena i hitno mora na operaciju. Sevilja je potvrdila da je došlo do teške povrede i da će u narednim danima biti podvrgnut zahvatu, a lokalni mediji navode da to čak znači da je klupska sezona za njega završena. Ujedno, utisak je da to znači da neće moći da igra ni na EURO 2024.