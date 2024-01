Nemanja Matić prekida karijeru!? Pobjesnio je i otišao, ostavio klubu samo jednu opciju

Srpski fudbaler veoma ljut na Francuze i zato je donio drastičnu odluku.

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić (35) hoće da napusti Ren poslije pola godine, bez obzira na to što ima ugovor do ljeta 2025. Odranije je poznato da je ljut na klub zato što nije poštovan dogovor o upisu njegove djece u međunarodnu školu u Francuskoj, u čemu nije dobio obećanu pomoć. Sada je taj odnos došao do tačke pucanja, Matić je ispraznio svoj ormarić u svlačionici i više ne planira da igra za Ren. U međuvremenu je Lion izrazio želju da ga dovede, a bivši as Benfike, Čelsija, Mančester junajteda i Rome navodno je već postigao dogovor sa tim klubom. O tom slučaju pisao je i "Ekip".